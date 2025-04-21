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娛樂

薛凱琪廣州騷 隔空與方大同合唱 鄭秀文現身撐場送抱安慰

【明報專訊】薛凱琪前晚在廣州舉行巡迴演唱會，除唱出方大同的《四人遊》、《Love Song》悼念，還隔空與方大同合唱《才二十三》，背後熒幕打出她寫給故友的信，讚方大同給了這個地球很多愛，她會帶着溫暖的微笑去愛和想念他，其間一度忍不住拭淚。嘉賓鄭秀文透露被薛凱琪寫千字文邀請短訊感動，自爆多年前曾為有情緒問題的薛凱琪做心理輔導，兩人合唱《終身美麗》時，鄭秀文為薛凱琪抹淚和送抱安慰。

娛樂組

音樂才子方大同今年2月21日離世，終年41歲。曾受情緒病困擾的薛凱琪（Fiona）因好友方大同離世深受打擊，透露有段時間備受煎熬，身體出現強烈反應，什麼都做不了，吃不下東西，空腹情况下也會嘔吐，呼吸變得異常困難，彷彿整個人沒了一半，之後接受一些心理輔導，努力嘗試調節情緒。重新振作的她前晚於廣州舉行演唱會，唱出方大同的《四人遊》、《Love Song》悼念，又隔空跟方大同合唱《才二十三》，現場響起方大同歌聲時，台下觀眾紛紛高呼和站起來，薛凱琪手持紙巾轉身背向觀眾抹眼淚，演唱時，熒幕打出她寫給故友的信，信中跟方大同說︰「你給了我們和這個地球那麼多的愛，所以我們只會帶着溫暖的微笑，去愛你和想念你。」

薛凱琪自爆常找鄭秀文幫忙

薛凱琪請來鄭秀文（Sammi）任嘉賓，二人合唱《終身美麗》，薛凱琪唱了幾句忍不住落淚，鄭秀文邊唱邊為她抹去淚水，薛凱琪依偎鄭秀文，合唱完緊緊擁抱，薛凱琪高呼：「I love Sammi.」鄭秀文表示好開心獲邀請做嘉賓，透露數月前薛凱琪問是否可以任她的演唱會嘉賓，當時好感動，因為薛凱琪傳了千字文短訊給她，無論點一定要親自來撐場，好替薛凱琪開心，覺得對方這幾年真的做得好好。鄭秀文對薛凱琪說：「你話呢個演唱會係你事業好大嘅里程碑，呢場係你巡迴演唱會頭站第一場，所以我一定要坐呢程車，同埋著到最靚嚟恭喜你。」薛凱琪眼紅紅說：「多謝Sammi，I love Sammi。」觀眾報以熱烈掌聲，鄭秀文續說：「我覺得掌聲唔應該屬於我，應該成晚屬於Fiona。」

薛凱琪透露兩人的親密關係，「十幾年前有日我唔開心，我哋有個共通朋友，嗰時我住九龍，你住香港，你係要過海，我哋連大家嘅電話都冇，佢知我唔開心，佢同朋友講：『不如我去Fiona屋企，同佢做心理輔導。』我聽完佢話想同我做心理輔導，我好番啦！雖然我哋私底下冇一齊玩，但係有乜嘢我都會搵佢幫忙，有次有個慈善幫小動物，我打畀Sammi問佢捐唔捐錢，然後佢幫忙，所以我哋再畀掌聲Sammi」。

鄭秀文稱值得為薛凱琪坐7小時車

鄭秀文之後在社交平台貼與薛凱琪合唱時的合照，寫道︰「今天上廣州的車程來回接近7小時，但為了阿Fi（薛凱琪）值得。阿Fi數月前找我當嘉賓，這巡迴是她歌唱事業的一個里程碑，也是她巡演的首場；對歌手來說很重要，而身心都會特別緊張，都會很希望自己邀請的嘉賓能夠真的到來。Mi（鄭秀文）很明這份心情。鐵定身體力行去支持她，當然會義不容辭答應。跟她說：『我會來。』Mi看着她出道，見證她一步步努力走到今天。今（前）晚，看見她在自己的舞台發光，很替阿Fi高興。Mi今天接近7小時車程，車程中載滿對阿Fi的愛和祝福。」

高衩泳衣造型被批低俗無美感

此外，薛凱琪今次演唱會有不少性感誘人歌衫，其中穿上一套高衩泳衣款式舞衣跳唱，不時擺動身體，又躺在台上舞動雙腿，做出挑逗動作，尺度十分大膽，引來大批網民討論。不少網民批評薛凱琪的造型毫無美感，略為低俗，不過也有網民認為薛凱琪在台上又跳又唱，狀態回勇，大家不用再擔心她的情緒問題。

相關字詞﹕薛凱琪 方大同

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