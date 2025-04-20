【開箱】《荷蘭鎮》 妮歌潔曼停工前新戲遇變態夫

醞釀到上架歷時12年

《荷蘭鎮》以2000年為背景，講述中學老師Nancy住在密歇根州荷蘭鎮，是典型的中產家庭，家有任職視光師的丈夫Fred及13歲獨子Harry。Fred經常出差，Nancy無意在家中發現一張即影即有照片，但家中根本沒這種照相機，開始對Fred起疑，並向學校比較談得來的同事Dave傾訴，兩人的友誼也慢慢曖昧，Nancy其後着Dave跟蹤Fred，蒐集更多證據，結果發現Fred可能與多宗女性被殺案有關。

此片12年前《緝凶：飛機炸彈客》安德魯索杜斯基（Andrew Sodroski）已寫好劇本，最初由《戰爭迷霧》埃洛莫里斯（Errol Morris）執導，鎖定《戴安娜》娜奧美屈絲（Naomi Watts）和《絕命毒師》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）分別飾演Nancy和Fred；到2015年拍攝計劃擱置，亞馬遜輾轉拿下電影版權，3年前重新拍板，女主角由娜奧美屈絲換成其好友妮歌潔曼，後者擁有Blossom電影公司更負責製作，並找來《戀愛噬言》美美奇夫（Mimi Cave）執導，《傳媒家族繼承人》馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）和《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）加盟，分別飾演Fred與Dave，《貝爾法斯特》童星祖狄希爾（Jude Hill）則扮演Nancy的兒子Harry。導演美美奇夫決定把背景由現代改為2000年，認為更切合Dave角色對周遭環境的疏離感。

演員表現佳 劇本多漏洞

《荷蘭鎮》的優點是演員表現不錯；妮歌潔曼近年經常被批評「醫美臉」，但繃緊的表情剛好適合Nancy這類小鎮怨婦角色。早在她懷疑丈夫出軌之前，已由內心不滿轉為向外找碴，電影第一幕便是她質疑年輕保母偷了她的珍珠耳環，惹來兒子不滿，Fred也反問太太，怎不徹底找清楚再問罪？在《傳媒家族繼承人》扮演女婿角色的馬修麥菲頓外貌和順，跟後來被揭連環殺手的真面目，也帶來反差。

此片劇本漏洞不少，像Dave似乎曾受種族歧視，舉報學生家長後遭對方報復，開了頭卻沒有下文。同樣情形也出現在Nancy與Harry的母子關係上，後者似乎跟父親較親近，為什麽後來又會對媽媽言聽計從？Fred明明受重傷墮湖，其後卻完全沒事似的出現在小鎮節慶活動，也沒有交代因由。只能說濫拍的妮歌潔曼未必每次都可精挑角色與劇本，近一年她參演電影《阿媽戀上我波士》、《Babygirl》，劇集《外籍人士》、《模範愛侶》、《諜戰行動：母獅2》，先後在戲院及各大串流平台上架，雖說今年餘下時間會停工休息，但主演的另一齣迷你劇《九位完美陌生人2》，下月21日便會首播，相信她很快就會出來宣傳。