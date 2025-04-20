《Minecraft》挑戰票房三連霸遇阻力 「黑豹」二人組《罪人們》與新版《囍宴》夾擊

據報道《罪人》上周四（17日）上映優先場，收470萬美元（約3666萬港元），美媒Variety估計它首周末可進帳4500萬至5000萬美元稱冠；另一美媒Deadline意見略有出入，指周五單日《罪人們》或可以1800萬美元票房壓過收1650萬美元的《Minecraft：我的世界大電影》；不過後者上映院數超過4000，《罪人》則有約3308間，加上復活節假期，認為《Minecraft》有實力挑戰票房三連霸。

賴恩古拉米高佐敦第五度合作

事實上，《罪人們》是導演賴恩古拉和米高佐敦繼《公義終站》、兩部《黑豹》電影及《洛奇外傳：王者之後》後第五度合作，上述4片幾乎都叫好叫座，今次《罪人們》在爛番茄網站綜合223篇評論文章得分98%，觀衆好感度亦達97%。除了米高佐敦，還有《大黃蜂》女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）主演的《罪人們》，講述雙胞胎兄弟企圖擺脫不愉快的過去，回到家鄉想重新開始，卻發現更恐怖的邪惡勢力正等待他們回歸。

李安執導的《囍宴》由趙文瑄、金素梅、歸亞蕾及郎雄主演，1993年上映，曾贏得柏林影展最高榮譽金熊獎，並橫掃金馬獎最佳電影及導演等5獎，故事講述一名台灣同性戀者本有美國男友，但為應付傳統保守的父母，跟一名大陸女畫家假結婚，結果衍生出複雜的三角關係。

新版《囍宴》變韓式婚禮

美籍韓裔導演安紀澈（Andrew Ahn）重拍這部李安早期作品，邀請原片編劇占士沙密斯（James Schamus）一起撰寫新片劇本，並由《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《彈珠人生》尹汝貞、《隨意愛我吧》韓基燦、《魔法壞女巫》楊伯文、《星球大戰：最後絕地武士》陳鸞（Kelly Marie Tran）及《弟弟》陳沖主演。新版《囍宴》講述男同性戀者韓基燦的美國學生簽證即將到期，其好友兼女同志陳鸞則為籌錢支付人工受孕手術費而苦惱，於是想出藉假結婚各取所需的辦法，怎料韓基燦的祖母尹汝貞突然從韓國飛抵美國，為二人主持盛大的韓式傳統婚禮。新版《囍宴》今年初在辛丹斯電影節首映時已獲好評，現在爛番茄網站亦得分88%，成績不俗。不過上映院數約1100間，票房方面恐難跟《罪人們》或《Minecraft：我的世界大電影》等匹敵。