明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

計劃重開甜品店 Amanda S.人生低潮靠烘焙自癒

【明報專訊】中法混血的Amanda S.向來對食物質素有要求，早年由名模轉型為烘焙達人，對研究廚藝甚有興趣。她將法國學到的甜品手藝融入個人喜好和構思，創製成外形「圓咕碌」近似冬甩的Ooonut，成為她的期間限定餅店Flakes & Layers最受歡迎甜品。45歲的她過去11年經歷人生低潮，烘焙對她是最有效的自癒方法。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Amanda S.說：「小時候喜歡吃冬甩、餡餅及曲奇，有很多快樂的童年回憶。疫情期間，想做一些可以令人食完後會感覺開心的甜品，想到港人喜歡千層酥和牛角包，於是嘗試將不同甜品特色合併起來創製出Ooonut。我選用最靚和較健康的食材，以法式甜品的製作方法，從大小分量、甜度比例及外形設計都經過精心調校，相比美式蛋糕，我減少用糖，女士食完後不需太擔心致肥。」

Amanda S.表示不會因怕肥對美食忍口，因天生瘦底，多吃美食仍能保持苗條身形；又分享喼弗心得，就是喜歡的都可以食，不過要控制分量，還要每日抽時間做運動，不能偷懶鬆懈。

精心調校創製Ooonut

2011年Amanda S.開設甜品店，曾掀起排隊熱潮，但最後因與股東出現分歧退出生意。她汲取做生意經驗，一直沒放棄再當老闆，靜待時機才出手，「2020年爆發疫情，想借甜品分享開心能量，於是開設期間限定餅店，反應不錯。看準大家喜愛造型美觀又好味的法式甜品，加上超市提供優惠且吸引的合作條件，所以早前再開限定店。」

Amanda S.稱製作甜品重質不重量是首要堅持，賺錢屬其次，不會一次過大量生產。由於限定店受歡迎，令她重拾信心，迎合市場潮流籌備開網店，待穩定後視乎市場環境，會物色合適地點重開實體店。她多年前曾跟蔡瀾主持美食節目，一起遊歷大街小巷品嘗美食，也從蔡瀾身上學會做人道理，了解「人生五味」的意思，視對方為人生導師。雖然蔡瀾不太喜好甜品，但也有試食Amanda S.的招牌甜品Ooonut，也非常支持她開店。

媽咪鼓勵享受人生

過去11年間，Amanda S.經歷離婚、生意結束、喪父及失戀打擊，學到每當遇到情緒低落時，靠一個既實際又有效的自癒方法，「不開心就會焗曲奇或蛋糕，因過程要花幾小時，要好專注，不會想太多事，特別在晚上夜闌人靜，完成後再慢慢品嘗，就會變回開心。經歷人生高高低低，對人對事比以前看化了，知道很多事控制不來就要放下執著，最緊要是愛惜自己！」她避談現時感情狀况，稱整體來說是開心，媽咪很明白事理，沒催促她尋找真愛再婚，反而鼓勵她享受人生，自由自在生活最重要。

想做甜品比併節目評判

入行多年，Amanda S.兼顧做生意及模特兒等工作，對幕前演出仍有興趣，「開甜品店是我最大興趣，不過拍完去年上畫的《海關戰線》，喚起昔日拍電影的興奮感覺。之前參與無綫《剪裁魔法師》及ViuTV《遊日取食經》，兩個節目是不同性質，也有不同體驗。10幾年前拍《美女廚房》、《蔡瀾歎名菜》，原來好多觀眾從那時起，就喜歡看我煮或品嘗美食，可能覺得夠真。如果電視台構思以比併烘焙甜品的節目，我一定自薦做評判；我要求極高，不介意被批評是魔鬼評判」。

服裝：Sandro

場地：Mini Central

相關字詞﹕Amanda S.

上 / 下一篇新聞