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娛樂

【娛樂場】舞台劇《塘西馴悍記》 煙花地鬥狠鬥馴服

【明報專訊】香港話劇團將上演舞台劇《塘西馴悍記》。昔日塘西風月盛極一時，燈紅酒綠，夜夜笙歌，酒家內男男女女穿梭角力，席間談笑風生，席後暗流洶湧。男人以為運籌帷幄，女人微微一笑，輕輕鬆鬆翻轉棋局。這裏不是愛情故事，溫柔是陷阱，微笑是圈套，舉杯是邀請，隨着酒杯碰撞，情勢翻轉，這場原以為理所當然的「馴服」遊戲，最終誰勝誰負？繼《武松日記》和《從金鐘到莫斯科》後，香港話劇團藝術總監潘惠森再與導演李鎮洲合作《塘西馴悍記》，演員有張紫琪、王曉怡、黃慧慈、陳煦莉、陸嘉琪、吳家良、潘泰銘、杜雋饒、陳健豪、歐陽駿及陳偉發。故事以昔日塘西為背景，探討亙古不變的命題︰男男女女如何凝視與被凝視，如何馴服與被馴服，如何愛與被愛。劇中的歷史錯置，讓塘西變成跨越時空的遊樂場，盡觀煙花地的鬥狠鬥馴服。

編劇潘惠森：瘋狂喜劇玩到盡

擔任編劇的潘惠森分享創作概念：「今次創作構思源於戲劇文學部同事提到『塘西風月』，上世紀30年代的香港風貌、塘西風貌，還有青樓女子的故事，都引起我的興趣，妓女與嫖客，到底誰馴服誰？當中亦滲透人與人之間的關係及人性等議題，等看倌一同參透。『馴悍記』三字其實是以莎士比亞同名經典喜劇借題發揮，沒太大關係，但《塘西馴悍記》會是一齣瘋狂喜劇，我懷疑比《史家本第二零二三回之伏虎降龍》玩得更盡！」

導演李鎮洲說：「再與話劇團合作，我的身分就像此劇的牽頭人，由自身對潘sir（潘惠森）的作品想像出發，引發《塘西馴悍記》團隊的想像力及創意。我們共同構思，融入更多有趣的元素，推動作品的發展，潘sir的劇本以『時代錯置』設定，使劇組能夠自由地融合不同時代的元素，大玩一番，希望觀眾笑得開心之餘，可細味劇中玄機。」

潘惠森2023年起出任香港話劇團藝術總監，曾先後擔任香港演藝學院戲劇學院院長、駐院編劇及戲劇文本創作組長，以及新域劇團藝術總監。曾獲香港藝術發展局頒發戲劇工作者年獎、藝術成就獎，並為香港民政事務局局長嘉許計劃之受獎者。現為香港演藝學院兼任教授和香港藝術發展局委員。近年獲獎舞台作品有《從金鐘到莫斯科》、《武松日記》、《親愛的，胡雪巖》及《都是龍袍惹的禍》。

李鎮洲五奪舞台劇最佳導演

李鎮洲在香港大學專業進修學院修畢東西方戲劇研究文憑課程。曾五度獲香港舞台劇獎最佳導演。曾任中英劇團演員及助理藝術總監，他在《Q版老夫子》飾演大蕃薯、《鍾馗傳奇之捉鬼敢死隊》演鍾馗及《紅頂商人胡雪巖》演胡雪巖，三度獲頒香港舞台劇獎最佳男主角；憑演出《煉金術士》獲最佳男配角，又憑《審判胡志明》及執導《漂流》分別獲香港小劇場獎最佳男主角及最佳導演。

相關字詞﹕潘惠森 李鎮洲 香港話劇團 塘西馴悍記

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