談拍《少林足球》辛酸史 田啟文稱《阿龍》上映有顧慮

爆星爺斟有分量女星演《女足》

另一導演李力持提議打星爺泄憤，「他叫我一見到星爺就即刻衝過去打他，班兄弟就會來幫我一齊出手。當然，這件事沒發生，李力持有少少似『跣』我」。田雞稱星爺拍片出名要求超高，如未夠滿意便NG，隨時一個簡單鏡頭也可重複拍數十次，又爆陳國坤當年拍一個閂門鏡頭，足足拍了37次才收貨，「當年陳國坤本來飾演古惑仔，後來才改為演當守門員的四師兄。不過星爺亦獨具慧眼，他懶理劇組所有人的反對，堅持起用醬爆（何文輝）拍戲，指角色非他莫屬。誰知有幾場戲醬爆完全不怯場，一次過完成，可能是因為本色演出」。

相隔多年，星爺籌備多時的新片《少林女足》已在深圳開拍，但仍未公布女主角名單。田雞之前爆蔡思貝榜上有名，再爆星爺正斟洽一名很有分量的女星演出，如果成事，必令大家驚喜。田雞拒透露詳情，「對方曾與星爺合作，但已是很多年前的事，如確實演出，肯定好大驚喜。我亦有給星爺很多圈中人的電話，由他親自接洽，但名單不便講」。

對於鄭中基傳與太太余思敏婚變，上周現身家事法庭，疑就處理離婚一事閉門聆訊。田雞表示並不知情，對方沒有主動提及。他承認受鄭中基離婚傳聞影響，安排電影《阿龍》上映多了顧慮，現在頭痛應如何處理，「影片是否延期上映，暫時仍未清楚，始終擔心宣傳電影時，傳媒只集中關注鄭中基的家事，不是講部戲，或多或少帶來影響。我敢講，整個團隊和鄭中基都很用心拍攝《阿龍》，他的演出有好大驚喜，看完會對他另眼相看」。

記者：林蘊兒