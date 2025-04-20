陳嘉慧產後復出不做全職師奶 黎諾懿拍大馬劇 擔心打傷李佳芯

黎：送迷你櫈為搞笑

日前傳出黎諾懿與李佳芯（Ali）再合作，拍攝馬來西亞團隊製作的劇集。他表示角色細節仍未落實，但不敢與Ali拍動作對打戲，因對方弱質纖纖，擔心會打傷她。提到黎諾懿最近參觀內地陳皮工場，拿出貼有自己大頭相的迷你膠櫈作為禮物，要求對方送贈貴價陳皮回禮，被網民嘲他貪小便宜。黎諾懿笑認貪心，之後才解釋純為節目增添搞笑效果，並不是認真要對方送禮。

陳嘉慧婚後產女，休養近一年首次復出拍攝節目，透露跟無綫仍有合約，否認婚後全職做師奶，「雖然工作要暫時離開女兒，就當是偷空享受me time；當日拍完節目返港，女兒一見我便開心笑。我合約未完，都會繼續拍劇和拍節目」。文凱婷節目中出浴浸溫泉，難忘在高海拔的山上拍攝，出現輕微喘氣情况，有即時吸氧氣，慶幸沒有太大高山反應。參加《中年好聲音3》的鍾凱瑩雖然一早出局，但火速獲安排拍綜藝，她表示很開心和榮幸。

記者：林蘊兒