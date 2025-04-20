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娛樂

支嚳儀感恩烘焙生意捱得住 鍾柔美被炎明熹愛心融化

【明報專訊】支嚳儀經營自助烘焙生意，昨日在自家店內舉行慶祝7周年派對。除家人和朋友到賀，肥媽（Maria Cordero）、韋綺姍、周國豐、李佳、鍾柔美及譚嘉儀等亦到場支持。

支嚳儀稱2018年創業至今，經歷過疫情，面對很大挑戰，曾考慮結束生意還是採取不同方法自救。雖過程辛苦，但多得團隊堅毅，不用解僱員工，終於捱過來。她認為參加《中年好聲音》像一根救命稻草，讓外界認識她和她的生意，「參賽後受注意，有助開拓更大市場，現在遠至加拿大都有加盟店，實在太神奇」。

支嚳儀早前擔任《中年3》嘉賓，與參賽者王鄭浚仁合唱，可惜分數稍低，有網民質疑她唱功未夠拖累參賽者。她說：「無論做生意或參賽，總會出現不同聲音，知道自己已盡全力去做就夠。每次上舞台都是一場大挑戰，希望參賽者之後愈戰愈勇。」

Yumi想開舞蹈學校

鍾柔美（Yumi）有感近日天氣漸熱，加上希望改變形象，有衝動想剪掉長髮，不擔心嚇走大班男粉絲。提到好友炎明熹（Gigi）近日做義工幫手照顧狗狗。家中養有7頭小狗的Yumi稱，看到相片已被融化，欣賞Gigi很有愛心。Yumi曾到支嚳儀的烘焙店學整Cupcakes，享受學習過程，「我對整餅沒太大天分，卻勾起小時候和家人一起整曲奇餅的開心回憶。沒想過自己會開餅店，如果將來學做生意，有考慮開舞蹈學校，不過要先努力工作儲錢」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 鍾柔美（Yumi） 支嚳儀

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