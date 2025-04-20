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娛樂

郭子豪娶鄧卓殷喊濕幾包紙巾 預告3年後造人最少生兩個

郭子豪鄧卓殷豪華婚禮 新郎哥感動嚎哭靠雙眼皮膠紙打救

【明報專訊】郭子豪與鄧卓殷（Amber）拍拖6年，昨日舉行豪華婚禮，正式結為夫婦共諧連理。郭子豪在中環四季酒店舉行婚宴，出動開篷古董車做花車，並有Harley-Davidson電單車隊護航。鄧卓殷爆老公由頭喊到尾，透露雖然有生育計劃，但相信幾年後才會進行，由情侶檔變成夫妻，先結伴繼續為事業打拼。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

一對新人早上於薄扶林伯大尼小教堂舉行婚禮，Amber同屆港姐好姊妹陳曉華與鞏姿希應邀出席。穿上婚紗的Amber蹺着父親步入教堂，場面溫馨感人。鄧爸爸把女兒交給郭子豪時，盡現不捨之情，並向郭子豪贈予囑咐，一對新人宣讀誓辭時雙雙感動落淚，在律師宣布正式結為夫婦後相擁深情一吻，完成婚禮後兩人乘坐開篷房車，在電單車隊護航下到中環酒店的婚宴場地。

婚宴前先接受傳媒訪問，兩人明顯消瘦了不少，但均稱不是刻意減肥或太大壓力，只因之前工作太忙，郭子豪賣口乖說：「成長片段睇番以前啲相，她好似BB塊面脹卜卜，雖然現在瘦了，但都靚！」他表示親自設計結婚鑽戒，重1卡半，但不肯透露價錢，Amber說：「香港消費都高，不過我們振興香港消費，正常啦！」

出動古董花車 電單車隊護航

Amber表示仍未習慣被稱呼郭太，之前被叫未婚妻也不太習慣，「今日我們互叫對方幾聲老公、老婆，感覺有點奇妙」。郭子豪表示安排古董車作花車，後面跟着10多部電單車隊護航，「我老細（老婆）滿意，話多謝我」。他自認很容易感動，由接新娘已一直喊，回想外父將女兒的手交給他，仍然難忍眼淚。Amber認同這一刻最感動，「爸爸帶我行入教堂，我已經開始喊，到將我的手交給老公，我覺得是最感動」。郭子豪稱外父對他很好，給他的囑咐都是做得到的，「要照顧好老婆，對老婆好，百年好合，無論什麼事都要磨合好，不要分開。我做得到，無問題」。

愛的宣言講足10幾分鐘

郭子豪表示接新娘過程順利，姊妹團都惜住他，開門利市有加碼，「其中有個遊戲要在6個唇印中估老婆的唇印，揀了兩個都錯，之後被罰蒙着眼解開兄弟團身上的胸圍，但真的有難度」。他指愛的宣言足足講了10幾分鐘，「基本上由我們剛剛認識講到結婚前左右，都想趁機多謝老婆，講講自己的感受，一路講一路喊，全日用了很多紙巾」。Amber大爆老公由愛的宣言開始，差不多喊到完成婚禮儀式，自己雖有喊，但沒有老公嚎哭這麼誇張。郭子豪笑道：「雙眼皮膠紙keep住愈黐愈高，因為雙眼愈來愈腫。」

度蜜月享受陽光與海灘

兩人均表示有生育打算，但會順其自然，Amber稱長輩沒講出口，但幫她戴龍鳳鈪時，在她手上轉了很多個圈，「大妗姐話轉圈代表多仔多孫，左右手每邊轉了10幾吓，我們都有兄弟姊妹，計劃最少生兩個，最多會生幾多就未知，到時再話畀大家知，不過未有造人大計，再等多兩三年吧！」她表示度蜜月待完成婚宴休息數日再諗，「我鍾意陽光海灘，去一個relax嘅地方，可以放鬆心情」。

拍住上搵銀 等機會再拍劇

由情侶檔變成夫妻，他們表示KOL工作仍會拍住上，Amber說：「因我們鍾意一齊拍片和構思，一齊做嘢會好開心。」郭子豪表示感恩跟老婆可以一同工作，「真的覺得好幸運，又可以一齊拍拖、一齊搵錢、一齊去旅行，簡直是完美」。他表示劇集《奪命提示》是離開TVB最後一套劇，不過他與老婆對拍劇持開放態度，會等機會來臨，他說：「就算和老婆合作，分別與另一對手有親熱戲都持開放態度，睇劇本需要啦！」

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