【娛樂場】《虎毒不》導演陳小娟：給新手母親一個擁抱

導演陳小娟說：「無論作為觀眾還是導演，我感受到電影作品欠缺了女性視角與故事，因此一直希望自己的作品能展示出更多女性不同面貌。《虎毒不》是聚焦女性成為母親後的困境，是一個由女性、母親視角出發創作的女性、母親故事，並由比普遍電影製作要多的女性台前幕後傾力完成。為盡量展現多點真實細節，用沉浸式的觀影體驗，讓觀眾代入母職。」

聚焦初為人母困境

陳小娟從身邊的母親朋友到網上論壇、學術研究、新聞報道、法庭審訊等，找出一根根壓在那些母親身上的稻草，將自己和很多其他母親的感受融入《虎毒不》中，探索改變既有性別形態的可能性，並希望可以藉這部作品給所有新手母親一個擁抱。

談善言為角色增肥20磅

談善言為真實詮釋新手媽媽角色，拍攝前下了大量苦功準備。陳小娟向她介紹一些書和電影，正式開始拍攝前，更請來醫生、準媽媽及媽媽來分享經驗，讓她了解如何照顧一個初生嬰兒，又反覆實習抱小孩、冲奶粉的手勢；一些媽媽甚至會脫去衣服，讓她看到生育後的身體變化，因為每名母親在生孩子後都會留下不同的痕迹，敏感、疤痕，看着都令人膽戰心驚。而且儘管電影從一開始就沒打算拍下生產過程，但談善言還是看了生孩子的片段，想像自己誕下小孩，去理解為人母親的心路歷程。為貼近剛生育媽媽的體態，談善言在電影開拍前特意增肥，每日暴食米飯、健身奶粉，肥了20磅。她又為親身體會媽媽面對嬰兒哭鬧的感受，拍攝期間在家中不斷循環播放孩子的哭聲，幫助自己進入一名新手媽媽的精神狀態。

盧鎮業飾演「普通」老公

為真實地記錄育兒的現實狀况，陳小娟找來6個初生嬰兒拍攝，真實呈現片中嬰兒晴晴從出生到6個月大的成長階段。由於要嬰兒配合拍攝有一定難度，攝製組要因應情况迅速應對。盧鎮業飾演淑貞丈夫阿偉，陳小娟表示本來可以將這角色寫得惡行纍纍、家暴出軌，但最後選擇將他塑造成一個平凡被動的男人，突顯女性在家庭中承擔過多責任的現實，沒有比「普通」的老公更能體現這一點。

《虎毒不》4月24日香港上映