姚焯菲找到演繹角色節奏 讚周嘉洛扮女人有天分

Chantel近日忙拍攝無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，透露復活節可能要開工，未收到確實通知，笑言現在忙到幾乎忘記節日。她劇中飾演「彤彤」，好享受演出。她表示拍劇好好玩，最初拍攝時會演得好僵硬，背對白多過做戲，相信每個人一開始拍戲都會遇到這情况，現在已習慣拍攝環境，亦知道彤彤應要如何說話，找到演繹彤彤的節奏。

談到日前Chantel在社交平台分享拍攝新歌《New Fantasy》MV時，《愛．回家》表哥周嘉洛反串穿黑裙兼長髮及肩，亂入伴舞，周嘉洛舉手投足充滿「嫵媚」兼儀態萬千，搞笑自封「表姐」。Chantel透露當天在公司拍攝MV，適逢周嘉洛在隔籬廠開劇，邀請對方過來探班。剛好該日拍攝周嘉洛扮女人的戲分，經理人告知有個「表姐」來探班，當時她已估到是「表哥」周嘉洛扮女人，之後便拍了該條短片。她大讚周嘉洛好靚女，扮女人好有天分，扮得好似。林智樂稱有捧場睇《愛．回家》，讚Chantel演得好。

娛樂組