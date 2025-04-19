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娛樂

陳山聰開心《奪命提示》有劇運 劉佩玥：女演員性感演出非灑鹽花

【明報專訊】陳山聰與劉佩玥主演無綫劇《奪命提示》進入結局周，誰是Julie及幕後操控者，網民有各種猜測。過往陳山聰與劉佩玥曾合作多套劇，今次《奪命提示》獲安排演情侶才真正有機會演對手戲，並擦出不少演戲火花。劇中眾人動作戲連場，陳山聰做劉佩玥半個武術指導，不過他笑稱被對方的體重考起。劉佩玥雖被陳山聰大爆坐爛道具，仍感謝對方教導。她拍愛情動作戲時險毁容，幸保得住純天然靚樣。劇中女演員常要性感演出，她力撐是劇情需要，非灑鹽花。

記者：林祖傑

《奪命提示》播出以來收視高企，陳山聰稱3年前奪視帝，劉佩玥亦獲大馬視后，他們在頒獎禮翌日便為這部劇開工，所以記憶深刻，「接拍時我們未攞獎，現在等埋張振朗得到雙視帝才播，加上劉穎鏇、郭柏妍先後得『女飛躍』，林子善奪『最佳男配角』，令這劇更有噱頭，上天往往有好的安排，劇有劇運」。劉佩玥稱飾演角色有別於《隱形戰隊》性感尤物Shadow，「我形容是怕凍的Shadow，因不會再穿短褲，劇中職位高了，性感擔當就交由做臥底的劉穎鏇與郭柏妍」。對於性感服飾被指灑鹽花？劉佩玥認為：「劇情需要，是有趣的，不是為性感而性感。」

陳：郭柏妍真係懵

陳山聰表示經常想與新拍檔合作，今次很有火花，跟合埋眼去演都無問題的老拍檔姚子羚很不同，「飾演我表妹的郭柏妍很多蝦碌，跟她講完，她又照自己的方法去做，心想咁都得？以為她扮懵，其實她真係懵，我覺得在新一代女生身上學到啲新嘢，都幾得意；劉穎鏇我就不再理她，兩年合作3部劇，已照顧夠了，是時候交給視帝張振朗接棒去照顧她，我終於可以放手」。

劉：梳化斷開唔關我事

《奪命提示》首次與劉佩玥演情侶，陳山聰說：「與入行12年的Moon（劉佩玥）第一次合作的劇是《殭》，之後次次都是同劇不同場、同場無交流，今次是首次真真正正有對手戲，她很聰明，合作好開心，不過她好有分量，有場救她的戲我抱不起她，開拍前已叫她減肥，她當然沒有啦！更試過坐爛道具梳化，正正在中間坐斷咗，不知怎樣連戲。」劉佩玥解釋不減肥全因角色要見到肌肉，不能太瘦，並笑言：「梳化斷開唔關我事，觀眾睇劇就會知點解，他只是講笑，我只是增了肌。」

男神教導終身受用

提到他們的談情戲也要加插動作。陳山聰稱與劉佩玥這場愛情動作戲因很多動作要記，NG好多次，「雖然沒受傷，但拍完腰骨痛，要去揼骨」。劉佩玥自爆因記錯位撞到鼻子，痛到以為撼崩鼻毁容，不禁高呼：「好在個鼻係真！」她稱一向視陳山聰為男神，覺得對方有型又靚仔，但當深入認識後，發覺對方的內涵更讓她敬佩，「他是我的半個武術指導，有時間寧願不休息，過來看我打得靚不靚，他不止是前輩，更是好好的老師，也是個很照顧拍檔的人，不時提供心理輔導，會教導拍檔之餘，自己又很謙卑不斷學習，跟他合作是很榮幸的事，絕不是擦鞋或抬舉，他教導的令我終身受用，但我不敢自詡打女，只希望觀眾看到我打得比過往有進步」。

場地： 1881 Heritage

陳山聰 / 服裝：@432hz

髮型：Hair culture@seiko

化妝：Chole Yu

劉佩玥 / 化妝、髮型： Angela Shum

相關字詞﹕奪命提示 劉佩玥 陳山聰

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