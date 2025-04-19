為宣傳新片去到盡 歐鎮灝赤腳抬十字架遊街

少年強姦犯阿樂上身

George全程赤腳步行約15分鐘，其間引來不少途人、包括外籍遊客好奇目光，舉機拍照，亦有George的粉絲沿途陪伴偶像。完成「贖罪之路」，他的腳底沾污變黑，但沒有受傷。他不擔心舉動被質疑抽水惹教徒不滿。

George受訪時，依然以角色「阿樂」口吻回答傳媒問題，稱自己罪孽深重，即使模仿耶穌行苦路仍嫌不夠，預告下次宣傳可能試釘十字架，不過上身會穿衣，他角色上身道：「過程中感覺有些奇怪，很不習慣，但沒有太多理會旁人目光，亦沒考慮腳板底有機會受傷，畢竟是自己做錯事。神父因為好忙，今（昨）日沒有來，他要幫的人不止我一個。」George透露以角色人物身分，在社交平台留言跟網民互動；又稱待新片正式上映，會繼續模仿角色出席謝票活動，笑言扮得太多，自己的思維也變得混淆。

近日網上傳他與吳啟洋、葉振弘組成的P1X3L將會解散，George表示不知情。早前ERROR成員郭嘉駿（193）參與籃球賽時因心急搶波疑拗傷腰部，參與賽事的George讚193表現落力，「每個落場的人都好畀心機打波，193受傷是意料之外，可能他太投入，一時不覺意就弄傷，希望他的腰骨沒大礙」。

記者：林蘊兒