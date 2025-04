【明報專訊】何依婷前年12月與圈外男友在峇里島舉行婚禮,結婚一年造人成功,去年12月宣布懷孕5個月。早前她與老公主持公布BB性別儀式,宣布佗B女。原來B女近日已出世,榮升媽媽的何依婷昨日在社交平台上載抱着女兒「Baby R」及老公吻她額頭的甜蜜照片,她溫柔望着女兒,並寫道:「Welcome to the world my little Baby R,等待了10個月,我們終於見面了。看着你小小的身軀,聽着你輕柔的嬰兒聲,還有你安靜睡覺的樣子,都讓我覺得,一切的痛楚都是值得的。」