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娛樂

多謝王晶批評　姜濤：從沒自認頂流　「鬧我OK 唔好鬧我粉絲」

姜濤平靜回應王晶批評 稱食得鹹魚抵得渴 望導演勿鬧粉絲

【明報專訊】MIRROR成員姜濤與陳卓賢（Ian）昨日以「星級契爸」身分，到海洋公園出席港產大熊貓龍鳳胎「家姐細佬後援會成立典禮」，約600名兩人的粉絲現身支持。姜濤回應遭王晶罵「人肥歌雞舞賤」未夠資格做頂流一事，稱多謝任何前輩的批評和指點，作為後輩只有做好自己，入行後聽過各種不同程度說話，相信王晶前輩是想督促他。他亦從沒自認頂流，身形會努力達到要求，希望只鬧他，不要罵其粉絲。

記者：柯美

攝影：劉永銳

姜濤與Ian的歌迷會分別捐出38萬元予海洋公園作熊貓保育工作，活動上兩人跟粉絲玩遊戲，又跟大熊貓護理員學摺毛巾兔仔，還首次獻唱後援會主題曲《抱抱大熊貓》及與一班會員探訪大熊貓。他們分享探訪大熊貓及成為「契爸」感受，姜濤開心有機會做「家姐」和「細佬」契爸，笑言自己與熊貓很相似，同樣喜歡吃和睡，下世也想做熊貓，被人照顧是幸福事，他說：「牠們各自有不同習性，一隻好動，一隻是冷靜派，跟我和Ian幾似，我屬於文靜。」

姜：下世想做熊貓被照顧

Ian透露曾跟大熊貓護理員學開奶，過程好緊張，因分量要很準確。他稱是朝着「家姐」、「細佬」開心歡樂表情及姜濤創作後援會主題曲，「我和姜濤平時好少同台唱歌，今次一舉幾得」。Ian表示來探訪「家姐」、「細佬」多次，有次與姜濤學整大熊貓食物，牠們在身邊經過，是最近距離接觸一次，因顧及健康問題，沒跟牠們接觸太多，亦沒抱過牠們。

談到被王晶發文怒罵，並要求滾出娛樂圈。姜濤冷靜表示，多謝任何一位前輩的批評和指點，作為後輩沒辦法說什麼，只好做好自己，無論什麼說話都願意聽，亦相信是王晶前輩的指導方式，「唯有做好自己的工作」。田啟文覺得王晶言論有點殘酷？姜濤稱自入行後，各種不同程度的說話都聽過，做這行都預了，沒有不開心，必須要接受。他不清楚王晶說話目的，願意相信是對他的督促。會否被激勵減肥及在歌舞求進步？他說會。

「大家當食花生 毋須太認真」

有傳王晶抨擊他是為Chill Club頒獎禮種票事件轉移視線？姜濤表示這方面不清楚。網民為他出頭反攻擊王晶女兒王子涵？姜濤認為網上討論要理性，雙方評論太激就不好，大家當食花生就算，毋須太認真，「我都唔知點解會這樣，畀大家收工有花生食吓，毋須太認真」。隊友都食花生？他笑言隊友較喜歡吃堅果。王晶希望他有天練成歌精舞勁身材健碩？他說：「我會達到他的要求，有日好似他口中所講這樣。（成為巨星？）我從沒自稱『頂流』，亦不覺自己是『頂流』。」王晶及後將怒罵姜濤帖文刪走，再發文指姜濤沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲。姜濤維護粉絲說：「鬧我OK，不要鬧支持我的人，我做得這行是包的。（食得鹹魚抵得渴？）是，鬧我可以，歌迷和粉絲開心就得。」對於黃秋生撐他肥得可愛。姜濤多謝對方，也很喜歡秋生。對於蕭若元在網上與王晶開火。他叫大家不要鬧交，事情已過去，他笑說：「一齊睇大熊貓幾開心。」

Ian未聽李駿傑新歌 不知涉抄襲

對於姜濤被人鬧，Ian說：「我們幾年來都聽到很多不同聲音，深信做好自己的工作就好。」

隊友李駿傑（Jeremy）近日推出親自作曲的跳唱歌《Tie Me Now》，被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，指兩首歌的前奏部分有八九成相似，連唱和音的處理，甚至MV也有模仿之嫌。Ian說︰「我未聽Jeremy首新歌，亦沒留意此事，要回去了解。」他表示其舊作《Got U》亦曾被指涉抄襲，相信是因為兩首歌的前奏也採用結他彈奏有關。

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相關字詞﹕王晶 陳卓賢 姜濤 海洋公園 大熊貓

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