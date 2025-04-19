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娛樂

【開箱】《Last Mile：全面引爆》 透過炸彈案揭露社會不公

【明報專訊】《First Love初戀》滿島光與《黃金少年》岡田將生合演日本片《Last Mile：全面引爆》，去年8月在當地上映，累計票房達59.3億日圓（約3.2億港元），登上2024年日本最賣座電影第5位。新片以網購平台與物流公司為背景，內容夠貼地，配合緊張刺激的爆炸案，加上華麗的演員陣容，構成日本影壇近年少見的真人演出、非漫改或日劇電影版的成功例子。

日劇拍檔諗計開戲

《Last Mile》講述網購平台日日快（Daily First）於促銷節日「Black Friday」期間，接連發生包裹爆炸案，新上任的關東地區物流中心負責人舟渡伊蓮娜（滿島光飾）必須與經理梨本孔（岡田將生飾）合力收拾殘局。兩人既要守護公司聲譽及營業額，將貨物準時送抵客戶手上，又要跟警方合作，揪出炸彈狂徒。

《Last Mile》由塚原亞由子執導、野木亞紀子編劇，二人多次攜手炮製高收視日劇如《不自然死因研究所》及《機動搜查隊404》，新片亦請來兩劇主角客串，可謂噱頭十足。石原里美再次扮演《不》劇的法醫，跟她的團隊負責揭開爆炸案受害者的死因及身分；綾野剛與星野源重演《機》劇的刑警拍檔，協助追查案件真相。導演表示為了吸引電影公司投資開拍《Last Mile》，想到「復仇者聯盟」計劃，拉攏兩劇角色登場，事實證明可行。

犧牲自己淪植物人

新片以網購平台及物流公司為背景，編劇為了研究相關行業知識，做足資料蒐集。岡田將生表示收到劇本也嚇一跳，「我對物流業務認識不多，透過劇本才知道這行業的重要性」。戲中提及日本物流公司不但為客戶速遞日常生活用品，更為各大醫院及診所配送醫療設施和藥物，對社會運作有很大貢獻。

電影透過連環爆炸案，揭開日日快5年前發生命案，帶出物流業務過熱，勞動階層被壓榨的情况。話說曾經任職該公司的經理山崎佑（中村倫也飾），在「Black Friday」前夕於物流中心高處墮下，身受重傷變成植物人。可是意外發生後，公司沒有正視原因，僅賠錢了事，物流中心如常運作，事件也漸被淡忘。如今爆炸案發生，才揭發與山崎佑有關，伊蓮娜更發現對方在儲物櫃內留下信息，「2.7m/s→0」及「70kg」是指貨物輸送帶以每秒2.7米速度運行，貨物重量上限是70公斤。山崎佑當日從高處跳落運輸帶，藉此令運輸帶停下來，讓超出工作負荷的物流公司及速遞公司員工得以休息。

問題太多流於表面

電影取名《Last Mile》也配合主題，意指從物流中心運送到消費者手上的最後一公里路程，唯一目標就是快。透過快羊速遞公司主管八木龍平（阿部貞夫飾）和兩名司機的日常生活，反映員工薪酬低、工時長，以及人手不足等惡劣工作環境下，他們仍緊守崗位，把包裹送到客人手上，令人尊敬。電影亦對網購平台為了營業額不惜一切作出控訴，公司利用「Black Friday」折扣噱頭，一邊推高營業額，另一邊減低成本，它憑藉巨大的巿場佔有率，壓低速遞公司的收費。公司聲稱「以客為本」，當發生爆炸案，卻以「客戶要找其他平台，會令他們感煩惱」為借口，堅持開工才是「以客為本」的歪理。

《Last Mile》片長128分鐘，探討問題甚多，內容涉及爆炸案、網購平台及物流公司的運作模式、日日快的內部問題，還得揭開艾蓮娜的神秘背景，心情雖然豐富卻流於表面，頻頻切換角色與場景，觀眾難以掌握故事核心。滿島光表現最突出，演技充滿魅力，「空降」成為日日快物流中心主管，表面看似「高層惡魔」，只關注營業額，其實她也關心低層員工。

上映日期：4月17日

相關字詞﹕岡田將生 滿島光 日本電影 Last Mile：全面引爆 開箱

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