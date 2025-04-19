Taylor Swift傳演新版《護花傾情》

1992年上映《護花傾情》叫好叫座，講述雲妮侯斯頓飾演樂壇天后Rachel Marron，因收到狂迷的死亡恐嚇，經理人於是聘請奇雲高士拿（Kevin Costner）扮演前特工Frank Farmer擔任保鑣，貼身保護她的人身安全，最終日久生情的故事。戲中雲妮翻唱桃麗芭頓（Dolly Parton）的《I Will Always Love You》，不單成為家傳戶曉的經典金曲，更為她贏得格林美獎，至今仍是史上最暢銷的電影原聲大碟。

Taylor以歌手身分出道至今，僅以玩票形式客串演出《阿姆斯特丹》、《Cats》及《緣滿情人節》等寥寥數齣電影，假如她擔綱主演新版《護花傾情》，肯定未映先轟動全球。問題是，哪位男星有資格接棒成為「下一位奇雲高士拿」？相信樂迷心目中早有合適人選。

事實上，Taylor男友查維斯早在2023年已跟美國大型經理人公司CAA簽約成為旗下藝人，傳為今年「掛靴」後轉投荷李活鋪路，早前他客串演出阿當辛迪拿（Adam Sandler）編劇兼主演體育喜劇《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2），此片定於7月25日在影視串流平台Netflix上架，算是小試牛刀，至於首次擔綱主演動作片《Loose Cannons》，他扮演警察角色，跟《護花傾情》的Frank Farmer大同小異。