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娛樂

Taylor Swift傳演新版《護花傾情》

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift完成149場世界巡迴演唱會後，現正跟堪薩斯市酋長球星男友查維斯卻斯（Travis Kelce）享受一個悠長假期，至於曾為她執導演唱會紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》的導演Sam Wrench，則忙於籌備《護花傾情》重拍工作，新版將由《二號陪審員》Jonathan Abrams編劇。英國《每日郵報》引述知情人士透露，電影公司力邀Taylor扮演雲妮侯斯頓（Whitney Houston）的歌手角色，據報雙方「已經接近簽約階段」，假如計劃落實，Taylor不單擔任女主角，更會包辦全片歌曲創作和演繹、電影商品設計，甚至有選角的話事權。

1992年上映《護花傾情》叫好叫座，講述雲妮侯斯頓飾演樂壇天后Rachel Marron，因收到狂迷的死亡恐嚇，經理人於是聘請奇雲高士拿（Kevin Costner）扮演前特工Frank Farmer擔任保鑣，貼身保護她的人身安全，最終日久生情的故事。戲中雲妮翻唱桃麗芭頓（Dolly Parton）的《I Will Always Love You》，不單成為家傳戶曉的經典金曲，更為她贏得格林美獎，至今仍是史上最暢銷的電影原聲大碟。

Taylor以歌手身分出道至今，僅以玩票形式客串演出《阿姆斯特丹》、《Cats》及《緣滿情人節》等寥寥數齣電影，假如她擔綱主演新版《護花傾情》，肯定未映先轟動全球。問題是，哪位男星有資格接棒成為「下一位奇雲高士拿」？相信樂迷心目中早有合適人選。

事實上，Taylor男友查維斯早在2023年已跟美國大型經理人公司CAA簽約成為旗下藝人，傳為今年「掛靴」後轉投荷李活鋪路，早前他客串演出阿當辛迪拿（Adam Sandler）編劇兼主演體育喜劇《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2），此片定於7月25日在影視串流平台Netflix上架，算是小試牛刀，至於首次擔綱主演動作片《Loose Cannons》，他扮演警察角色，跟《護花傾情》的Frank Farmer大同小異。

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