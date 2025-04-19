賴恩哥斯寧加盟《星球大戰》 佩特羅帕斯卡賣萌宣傳《曼達洛人與古古》

日前有美媒報道《阿諾拉》金像影后美琪麥迪遜（Mikey Madison）拒拍《星球大戰》新片，說的正是桑里維執導、賴恩哥斯寧主演《Star Wars: Starfighter》，二人昨日現身《星球大戰慶典》公布詳情。故事發生在《星球大戰：天行者崛起》結局後5年，桑里維強調此片「不是《星戰》前傳亦非續集，而是一場全新的冒險旅程」，電影定於2027年5月28日在美國開畫，藉以慶祝《星球大戰》首集面世50周年紀念。

39年前的《星戰》牀單

賴恩哥斯寧開玩笑說：「我5歲的時候，媽媽送我一套《星球大戰：帝國反擊戰》的牀單，令我開心到不得了！媽媽把（牀單）照片交給大會，除了想令我尷尬外，還想告訴我直到現在，她還保留着這張牀單。」

大會證實目前共有6部《星戰》電影正在開發，除了《Star Wars: Starfighter》之外，佩特羅帕斯卡主演劇集《曼達洛人》首次推出電影版《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）亦是其中之一。《獅子王》導演莊法來奧（Jon Favreau）率領主角佩特羅及薛歌妮韋花登場，台下粉絲隨即報以熱烈喝采。佩特羅表示：「薛歌妮是我最喜歡的演員之一，她幾乎涉獵所有類型的電影，包括喜劇、科幻、動作、恐怖及傳記，今次參演《曼達洛人與古古》對我來說可能是人生最精彩的時刻，也是職業生涯中最大的榮譽。」此片將於明年5月22日上映。

提早為「黑武士」慶生

薛歌妮笑言：「最初我並沒想過加入《星戰》大家庭，所以當我接到導演莊法來奧來電，邀請我加盟時，令我非常驚訝，然後開始追看《曼達洛人》，就愛上它的角色、故事和世界觀。這是一部非常可愛的劇集，充滿懸疑和特技，更重要的是我可以親眼見到可愛的古古。」現場放映精華片段，包括佩特羅對付白兵的動作戲，薛歌妮扮演新共和國要員則負責委派曼達洛人與古古對抗帝國殘餘勢力，《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）扮演反派賈巴的兒子羅塔造型亦首度曝光。

另一方面，曾在多部《星戰》影視作品飾演反派黑武士的希頓基斯登遜（Hayden Christensen），昨日亦現身撐場，由於今天（19日）正是他的44歲生辰，大會提早送上黑武士造型蛋糕為他慶祝，他亦爽快地吃了一口，狀甚滋味。值得一提的是，去年憑《哥斯拉-1.0》贏得奧斯卡最佳視覺效果的日本導演山崎貴，昨日驚喜現身《星球大戰慶典》，事後透過社交媒體表示：「很高興獲迪士尼邀請出席活動，並跟《星戰》主角見面。」同時上載他跟薛歌妮合照。