【開箱】《哈爾濱》玄彬演活安重根堅毅與脆弱

刺殺伊藤博文

《哈爾濱》改編自真人真事，講述1908年安重根（玄彬飾）領導韓國義軍在朝鮮北部邊境的新阿山與日軍戰鬥，取得重大勝利。身為中將的安重根恪守戰爭法，釋放日本戰俘，包括陸軍少佐森辰雄（朴勳飾），此舉卻惹來同袍懷疑，導致內部分裂。義軍其後遭日軍突襲，傷亡慘重。一年後，安重根、禹德淳（朴正民飾）、金尚鉉（趙宇鎮飾）、孔夫人（全汝彬飾）、崔在亨（劉在明飾）及李昌燮（李棟旭飾）聚集在海參崴，決心收復家園。安重根和手下啟程前往哈爾濱，準備刺殺首任日本駐朝鮮總司令伊藤博文（Lily Franky飾）。

故事圍繞安重根在哈爾濱火車站刺殺伊藤博文的前因後果，導演把這段歷史搬上大銀幕，為求拍出真實感，拒用電腦特效，攝製隊遠赴蒙古及拉脫維亞實景拍攝。電影以倒敘方式開始，講述安重根帶領義軍遭突襲後，在結冰的湖泊上獨行，反映其內心的孤獨與無助，他在湖面蜷縮身軀，最終為了國家和犧牲的同袍，決定重新站起來，一步一步前進。接着回憶安重根帶軍在新阿山與日軍對戰的過程，導演沒有拍出浩瀚的戰爭大場面，而是描寫軍人在敵眾我寡的情况下，士氣高昂奮力戰鬥的表情，突顯他們為國家戰鬥的決心。

李棟旭表現佳

《哈爾濱》講歷史之餘，更強調安重根的痛苦與煩惱，他是革命英雄，也會感到害怕。玄彬演技成熟，表現出色，超越外界對他主演韓劇如《秘密花園》及《愛的迫降》的固有印象，成功刻劃出安重根的人性一面，以及堅毅又脆弱的個性。電影尾段講述安重根在哈爾濱火車站準備刺殺伊藤博文前一刻，明知行動必死無異，當他聽到孔夫人說：「天上的同志會保佑你。」即露出安慰的表情，令人動容。其他演員表現也很好，李棟旭、趙宇鎮及朴民正角色較為搶鏡，尤其是李棟旭「小反派」角色，他忠心為國，但又忍不住懷疑安重根的忠誠，對事不對人的個性相當有魅力。

對白借古諷今

電影講述115年前的舊事，戲中對白卻有借古諷今的效果，例如伊藤博文說：「朝鮮這個國家，數百年來一直由愚蠢皇帝及腐敗儒生所支配……百姓在國難當前，卻發揮一種奇怪的力量。」另一方面，安重根說：「人們聚在一起，會拿着燈在黑暗中行走。」不禁讓人聯想起目前動盪不安的韓國政局。

《哈爾濱》演員表現及拍攝效果均出色，可惜故事欠缺魅力，雖然戲中加插義軍出現內鬼的橋段，但很快被揭穿，失去緊張感，明白電影不能為了增加戲劇性而篡改歷史，但若能跳出平凡情節，帶來激發人心的故事，相信《哈爾濱》會更加好看。

上映日期：4月17日