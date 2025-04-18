入選美國《時代》雜誌百大影響力人物 碧琪麗芙莉遭網民嘲「宣傳伎倆」

《時代》百大最具影響力人物分為6大類別，包括藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers），涵蓋各個領域的傑出人士，讚揚他們為世界帶來改變。今年入選「藝術家」類別的藝人包括「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、英國男歌手Ed Sheeran；「時代象徵」入圍者有狄美摩亞、真田廣之、《粗獷派建築師》出爐影帝艾恩布迪（Adrien Brody）及日本樂隊X Japan主將Yoshiki；韓國女團Blackpink成員Rose成為「先鋒」之一，《魔法壞女巫》導演朱浩偉則是「創新者」。

人權律師讚「敢於冒險」

最近忙於宣傳新片《再幫個小忙》（Another Simple Favor）的「死侍嫂」碧琪麗芙莉，跟港交所行政總裁陳翊庭一同入選「巨人」類別，美國著名人權女律師Sherrilyn Ifill稱讚碧琪為「認真且敢於冒險的人」，前者在《時代》撰文：「我並不認識紅地氈上或參與Met Gala的碧琪麗芙莉，也沒看過《花邊教主》，我認識的碧琪是個慈善家，同時是研究美國最棘手問題的學生。她跟丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）2019年向美國全國有色人種協進會（NAACP）法律辯護基金捐款，我對這些反對壓制選民和警察暴力工作的名人感到好奇，究竟他們捐款之前，可有做過功課？結果發現碧琪為了解國家問題作出真誠的努力，並致力推動這個國家前進。這是為了她的孩子，也是為了我的孩子而做。」

不過，Sherrilyn Ifill對碧琪的頌讚似乎未能改變部分網民對她的不良印象，碧琪去年底控告《痛愛完成式》監製、導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾、製造有害工作環境，並策劃抹黑她的行動，積斯汀其後反告對方誹謗。有網民批評碧琪此舉有欺凌同行之嫌，挪威記者Kjersti Flaa亦翻出她接受訪問的無禮片段，令她形象插水。美國霍士新聞引述網民留言，批評《時代》選擇錯誤，有人質疑：「碧琪的公關團隊給予雜誌記者多少錢？」亦有人稱：「如果欺凌和誣告者都可以上榜，真是一個大笑話。」

米雪卓登堡死因曝光

提起碧琪，曾跟她合演《花邊教主》而為港迷熟悉的美國女星米雪卓登堡（Michelle Trachtenberg），今年2月病逝，終年39歲。紐約警方發言人表示，初步調查認為米雪死因無可疑，排除他殺可能，但因遺屬反對，法醫未能解剖驗屍，至於昨日公開毒理測試報告，證實她死於糖尿病的併發症。