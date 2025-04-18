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娛樂

【娛樂場】李駿傑靠「靈感女神」創作新歌《Tie Me Now》

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）繼年初推出虐心情歌《活》後，回歸冶艷本色，推出親自作曲的跳唱歌《Tie Me Now》，周耀輝填詞，王雙駿（Carl叔）監製。李駿傑跟作曲人共同創作過幾首歌，今次首次獨自作曲，視為大挑戰，自爆寫歌時幸有「靈感女神」在旁，「當時未遇上一首完全符合自己心意的demo，於是大膽向經理人花姐（黃慧君）提出嘗試自己作曲，有一天洗澡時忽然靈光一閃，下定決心自己作曲。此時NaNa（愛貓）剛巧走到我附近，我望着牠寫出新歌，所以很大程度要歸功於NaNa」。他又特別感謝監製王雙駿，「感謝Carl叔好相信我，我嘅demo係純人聲，又唔識整音樂底，成件事都係靠feel ，Carl叔要明白我先可以完事」。

勤練領帶舞 求「人呔合一」

《Tie Me Now》舞蹈主題離不開領呔，李駿傑花了不少心機和時間與領呔「相處」，「起初跟排舞師商討時，認為這首歌要加插一個突出的視覺元素，自然將領帶融入舞蹈中，事前花了不少心機練習，希望跳『領帶舞』時更流暢自如，掌握『人呔合一』的timing，自己單看舞蹈已相當精彩，期待live演出時更上一層樓」。除略帶sexy的「領帶舞」外，MV中更以4款不同造型現身，他笑說其中一個造型似足「斯文敗類」，「分別有cap帽、戴鏈、皮褸和西裝look，最令我驚喜是西裝look，雖然我經常穿西裝，但今次的造型竟然帶點斯文敗類feel，是平時甚少看到的另一面向，希望大家看後也覺得特別」。

伙吳海昕「打」造《12怪盜》番外篇

為呈現壞壞的感覺，李駿傑MV中再度化身《12怪盜》的「怪盜Remy」，與女主角「文青女神」吳海昕打戲連場。他形容MV恍如《12怪盜》番外篇，講述他偷了吳海昕的銀包後，跟着銀包中的卡片去到某個方，其間兩人發生激烈打鬥，最後變成雌雄大盜。

李駿傑曾在演唱會上跟隊友邱士縉（Stanley）跳雙人舞，熱爆全場，表示再有機會開騷跳唱《Tie Me Now》，想邀江𤒹生（AK）齊跳領帶舞，「因為AK之前推出的《Blue Monkey》同樣帶點曳曳的感覺，如果可以跟AK合作有點壞的《Tie Me Now》，一起玩呔，曳上加曳，一定會很好看」。

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