明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姚焯菲伙《中年3》張與辰唱出真愛 怕醜劉洋不敢直視黃洛妍

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》周日（20日）一集展開10強淘汰戰，主題「聲夢合唱」，10名參賽者各與一名《聲夢傳奇》系列畢業生合唱。

黃博林智樂搞喊森美

大熱黃博與有「寶藏新人王」之稱的林智樂合唱蘇永康和陳潔儀《來夜方長》，自封表演是「輕飄飄的歌劇」，林智樂出賽前表示希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。兩人一開場各自以靚聲大玩和音，演出後評審森美一度被觸動至眼泛淚光，他說：「你第一句嘅時候，我眼淚爭啲流喇！」肥媽（Maria Cordero）亦肯定二人的靚聲，「兩個獨自把聲係好靚嘅」。

劉洋伙黃洛妍（Janees）合唱林隆璇和李聖傑《你那麼愛她》，表現怕醜的劉洋搶去一班評審的注意及焦點，肥媽說：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇！」張佳添形容劉洋對着女仔唱歌時，好似「史力加」談戀愛。

張與辰姚焯菲獲一致好評

張與辰與姚焯菲（Chantel）年齡差一大截，不過合唱古巨基和梁詠琪《許願》時，被指異常地有愛情感和火花，配以姚焯菲的甜美笑容，獲得評審近乎一致好評。肥媽搞爛gag說：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添笑言感覺到有些真愛在裏面。出名手緊的周國豐亦給予高度評價，「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。每人都要處理好多和音部分，兩個都處理得好好，暫時係這晚表現最好一對。」

娛樂組

上 / 下一篇新聞