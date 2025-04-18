方皓玟盼再踏紅館開騷：有情意結

準備重投愛情懷抱

方皓玟透露今年會推出10首新歌，連同過去兩年的10首歌，會出一張大碟，她說：「一個月可以灌錄4首歌，我派歌又不跟章法。（為何那麼進取？）人生在倒數中，要爭取時間做多些喜歡的事。除唱歌，還會做電視騷和拍戲，早前跟影帝謝君豪拍樓盤廣告，過足戲癮，學到很多東西，盼跟對方學戲。」

方皓玟4年前曾開紅館演唱會，稱一直有入紙申請再開，但申請了48次都不成功，遭康文署拒絕，不明原因，唯有再接再厲，笑言申請次數可列入健力士世界紀錄大全，「希望康文署高抬貴手，快點讓我再踏紅館開騷，紅館是回憶殺，粉絲亦久等」。她表示會考慮其他場地，但對紅館有情意結。

見麥美恩會大方打招呼

提到之前誤會麥美恩批評她身形，事後認錯及想跟她做朋友，但嚇親對方遭拒絕。方皓玟表示麥美恩的事出於溝通不足，彼此不認識才產生誤解。她6月會到無綫工作，若見到對方會大方打招呼，做人最重要大方，不怕食檸檬，「可能我是音樂人，性格比較單純和直接」。

記者：柯美