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娛樂

《謊島美人魚》首映 溫碧霞讚禾浩辰臀部值滿分

【明報專訊】溫碧霞主演電影《謊島美人魚》前晚舉行首映禮，她穿性感晚裝亮相，丈夫何祖光到場支持。男主角禾浩辰從台灣來港，連同導演廖銘賢出席。溫碧霞稱心情緊張又開心，因台前幕後花盡心思拍攝，加上愛情故事用幽默手法表達，配合靚人靚景，是她近年最喜歡的電影。

溫碧霞盡地主之誼，帶禾浩辰歎韓國料理，笑言可以一齊欣賞「月亮」，原來是提到禾浩辰戲中有露股鏡頭。禾浩辰聞言笑說：「我還未完整看部電影，未知拍出來如何。拍攝時有少許怕醜，雖之前拍《等一個人咖啡》也有些裸露鏡頭，覺得自己跟香港的緣分比較『赤裸』，當然能跟溫碧霞拍戲更加完美，我是看香港電影長大，希望有機會再合作。」他歡迎大家對他的「月亮」評分，盼票房最少收千萬元，「如劇本夠創意，下次考慮露其他部位」。他再讚前輩溫碧霞有氣質，對工作充滿熱誠，演得自然。

溫碧霞搞笑回敬：「禾浩辰臀部又圓又白，給他滿分！我讚他不怕惹老公呷醋，他已看過這部電影，亦很喜歡。禾浩辰除靚仔還有內涵，對媽咪好好，是好男仔。」

海兒出廣東歌首拍MV

海兒現身捧場，稱有興趣拍戲，但一切隨緣，「正準備出一首廣東歌，是深情之作，並首次參與拍MV」。她擔任《中年好聲音3》評審，透露已錄影7強淘汰賽，讚參賽者水準高，各有機會勝出，最重要是臨場發揮。她為令參賽者增加自信，評語多以鼓勵方式表達。決賽時她用扣分制，如沒犯大錯會給高分，期待出現滿分。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕何祖光 海兒 禾浩辰 謊島美人魚 溫碧霞

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