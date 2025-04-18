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娛樂

綵排舞台劇與陳淑儀埋身肉搏 黃秋生撐姜濤肥得可愛不是醜

螳螂捕蟬｜黃秋生陳淑儀埋身肉搏 再為評Tyson MV「太垃圾」解畫

【明報專訊】黃秋生與陳淑儀合演舞台劇《螳螂捕蟬》，5月假西九戲曲中心大劇院公演。昨日他們綵排，並宣布終極加場，共演15場。他們劇中飾演殺手，綵排時持槍對峙、埋身肉搏及互相推撞，黃秋生示範飛身攝入牀下底動作，身手尚算靈活。他表示在眾人面前綵排有壓力，又稱決定加場因外界反應好，只擔心應付連場動作戲消耗較多體力。

《螳螂捕蟬》計劃世界巡演

他們稱綵排的動作戲只是濕濕碎，演出時會打到飛起，笑稱「兩隻老鬼」搏命演出！黃秋生表示疲倦又辛苦，之前過於投入，打爆道具，相信正式公演時情况一樣，但沒有後悔再演這部舞台劇，「有計劃世界巡迴演出，英國有可能是其中一站，要視乎當地劇場安排」。他稱為保持專注力和記台詞，演出前不會喝酒。

提到日前王晶在微博發文鬧姜濤「人肥歌雞舞賤」，未有資格做「頂流」，之後改指姜濤沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲。秋生被問此事稱不評論，他不覺姜濤好差，指肥得可愛不是醜，不像有些人肥到像車胎。

讚劉青雲拿揑角色恰到好處

提到谷祖琳曾說黃秋生是她演戲啟蒙老師。秋生謙稱不敢當，只是彼此交流。谷祖琳與劉青雲憑電影《爸爸》分別角逐金像獎最佳女配角和最佳男主角，秋生讚兩人表現很好，但沒看過其他候選電影，難以評論勝算，「獎項講求運氣，劉青雲演得非常好，拿揑角色恰到好處」。

黃秋生早前狠批Tyson Yoshi新歌《1994》MV「太垃圾」，Tyson Yoshi覺得影帝說話有道理，作為後輩應聽評論，還加強他拍前傳電影意欲。秋生說：「我覺得要花費好多錢來拍攝MV，不如將那些錢用來宣傳較好。我不是批評Tyson Yoshi『垃圾』，而是他模仿該年代像工廠模式製作出來的罐頭音樂是『垃圾歌』。明白他想向該年代致敬，亦模仿得好好，只是不認同那些『垃圾歌』。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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