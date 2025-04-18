余香凝扮男人無偶包 最緊要有喜感 黃德斌伙陳瑞輝演牀戲大呻不好受

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

余香凝與黃德斌受訪時談到拍攝心情，前者劇中要模仿黃德斌的言行舉止，她說：「導演叫我free style，粗魯一點便可，不需太麻甩。」問黃德斌有否給余香凝過兩招？他大讚對方聰明，不用他教，「拍攝前老師依我的舉動，設計了一套動作給Jennifer（余香凝），正式拍攝時，我覺得她有些位做得不太似，會給她做一次，她消化後再自我創造，學得好快，一睇就識」。余香凝感激黃德斌幫助，即使不用埋位，也站在鏡頭前看她演出，當發現肢體動作和語氣不像男人，會即時給予意見，「例如有場戲我為兒子出頭，黃德斌即場為我示範」。

余接女放學衝口而出講「黐鬼線」

余香凝首次模仿男人言行舉止演戲，初時十分緊張，不知該如何拿揑，摸索了數天才順暢。她不介意出來感覺「麻甩」，「導演也曾問我，會否擔心出來樣子不靚。其實我沒有偶包，最重要效果好睇，劇集有輕喜劇成分，最緊要有喜感」。

談到拍攝趣事？余香凝表示劇中要講一些屬於她與黃德斌的粗俗說話，如「圓咕碌」和「黐鬼線」等，可能太投入演出，有日接女兒放學，衝口而出講「黐鬼線」，她說：「我即時收回，不想其他家長覺得我粗魯。也因要模仿黃德斌的面部表情，發現額頭的皺紋深了！」

黃戴道具肚 學孕婦身體語言

問到平時是否很「麻甩」？余香凝笑稱在家中或與一班女性好友聚會時，心情放鬆會「麻甩」一點，笑言自己身高最似男人，嬌小玲瓏的女生都喜歡靠近她。黃德斌不覺現實中的余香凝很「麻甩」，認為對方只是不拘小節。

黃德斌劇中不用模仿余香凝，但要扮孕婦，做些女人懷孕時的身體語言，「她有教我懷孕時的動靜，我亦有戴道具孕肚，感受孕婦的辛酸」。他透露與陳瑞輝（Frankie）有場牀戲，今次是他首次跟男生拍牀戲，大呻不好受。牀戲是否激過《大叔的愛》？他笑說：「總之我就驚啦！」余香凝笑說：「當時我在身邊，用他的靈魂睇住件事，睇到我作嘔。」談到難忘事，兩人表示製作費有限，很多時要靠攝影師利用鏡頭交代，有些鏡頭出現穿崩，唯有試多幾次，幸好拍攝順利，就算跟小朋友做對手戲也順利完成，因小演員很聰明。

口水發接受自己死去感動觀眾

《麻甩媽咪》前晚播第3集，講述口水發未能接受自己死去，在靈堂上猛打自己遺體。鏡頭先出現程程跳上靈柩，猛搖躺在棺材的口水發，接着見到口水發激動狂打自己遺體，說自己未死。激動過後，他終於接受事實，在火葬場與女兒Rene（沈貞巧飾）一起按下火化按鈕。

不少網民讚黃德斌這幕戲演得好，他與沈貞巧的父女戲亦感人。有網民留言稱「呢集好sad，好似《破．地獄》」、「由唔想面對到接受現實，兩父女都做得好」。沈貞巧在社交平台留言：「讓我預演了一次人生必經的離別，願某天真的要經歷時，記得有一隻手一直陪伴着我面對脆弱與猶豫。」

余香凝 / 服裝：Maje Paris

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