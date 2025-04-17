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娛樂

【開箱】《逆轉狂籃》 湖人女班主「故事」 兄妹齊心其利斷金

【明報專訊】NBA在港有大批擁躉，香港政府亦正研究籃球博彩合法化，但到底營運一隊籃球隊是怎麽回事？影視串流平台Netflix早前播出的新劇《逆轉狂籃》（Running Point），便以洛杉磯湖人現任女班主珍妮畢斯（Jeanie Buss）的經歷為藍本，卻採輕鬆搞笑手法，描寫被看低一線的喜愛夜蒲太子女，如何在男人主導的籃球界，把家族經營的球隊起死回生。

主理球會困難重重

《逆轉狂籃》講述NBA的洛杉磯波濤隊成績麻麻，班主Cam更爆出吸毒醜聞，要入院戒毒，遂欽點胞妹Isla接任，卻引來擔任球隊經理的弟弟Ness及負責管財政的同父異母么弟Sandy不滿。Isla雖然自幼跟隨父親出入球場，但過往喜愛夜蒲的她，在一般人心目中並非管理球隊的好班主人選。Isla既要面對麻煩多多的球員，又要尋找贊助，又得面對董事局的壓力，同時因為球隊的工作繁忙，忽略了兒科醫生男友，她最後能否證明自己的實力，並帶領波濤隊爭奪冠軍？忽然冒出一個同父異母的弟弟Jackie，又將如何處理？

2021年Netflix宣布開拍計劃，由《盜海豪情：8美千嬌》文迪嘉蓮（Mindy Kaling）創作，以NBA球隊洛杉磯湖人為主題，並邀請湖人班主珍妮畢斯聯合監製，由文迪、《鬥戲影業》艾奇巴倫賀斯（Ike Barinholtz）及《The Mindy Project》大衛施德遜（David Stassen）編劇，鎖定《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）扮演Isla，《列車上的女孩》賈斯汀費路斯（Justin Theroux）、《佈道家庭》史葛麥阿瑟（Scott MacArthur）、《甜死人大革命》祖泰華（ Drew Tarver）及法比斯奧基杜（Fabrizio Guido），則分別扮演Isla的哥哥Cam和Ness，以及弟弟Sandy與Jackie。

珍妮畢斯是《逆轉狂籃》的監製之一，跟女主角Isla亦有很多相似之處，譬如曾為《花花公子》雜誌擔任模特兒，其父親接手洛杉磯湖人後做得有聲有色，逝世後由珍妮兄長接手，卻大不如前，珍妮與他亦意見不合，直到2017年她才掌權成為球隊真正班主。但珍妮受訪時強調自己的經歷只是啓發了《逆》劇，劇中角色跟她家人無關，「我也絕對不是Isla」。不過在男士當道的籃球圈子，女班主畢竟是少數，跟珍妮同樣有一頭金髮的姬韓遜扮演Isla，很難不令人想起她。

兩星二代主演

其實荷李活過往也不缺以女班主為主角的作品，像《殺戮戰場》奧利華史東（Oliver Stone）執導的《再戰星期日》，以美式足球為主題，金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）的角色便是繼承父業接手球會，卻跟教練阿爾柏仙奴（Al Pacino）無論在用人及策略等各方面都意見不合，不過《再》片同情阿爾飾演的老教練，電影也把球場拍得如戰場；《逆轉狂籃》剛好相反，即使講沉重話題，譬如在球會爭權奪利，隊長勸球員戒毒，陪伴念親恩胞弟的各種場口，均計算準確地投放適量笑料，難怪上架不久便宣布開拍第2季。劇集最後也留下長長伏筆，包括波濤隊奮戰後依然落敗，留待下季製造爭標高潮戲；Cam回歸，勢要跟Isla爭權；Isla跟未婚夫Lev處於冷靜期，卻與教練Jay忽然一吻，三角關係待續，都必須在下季交代。

現實生活中的珍妮畢斯似乎與兄弟關係一般，至少跟哥哥占畢斯（Jim Buss）在經營球隊的理念方面存在分歧；《逆轉狂籃》倒是強調家人關係的重要，儘管Cam似乎處心積慮要奪回球會的控制權，但無論Ness被老婆趕走後寄住Sandy住所展現的兄弟情，還是得悉小職員Jackie原來是父親私生子後，Isla完全接納對方，還安排他擔任私人助理；知道Jackie孤獨地紀念母親，Isla、Sandy與Ness寧願放下手頭工作陪伴對方，都是劇中的感動位。Ness和Sandy也由最初不接受Isla接任，到後期三方可充分合作，見證兄妹齊心其利斷金的優勢。

另一方面，劇中球隊隊長Marcus甚有大將之風，既有球技，亦能以德服眾，應得到更多發揮。姬韓遜是著名星二代，其母高蒂韓（Goldie Hawn）是喜劇演員，珍妮畢斯便說姬韓遜小時候曾在母親帶領下參觀過球會，而且每事問，好奇心重，因此認為她能勝任Isla一角。扮演麻煩球員Travis的查特漢斯（Chet Hanks）亦是星二代，其父正是兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks），他的角色最初有點跋扈，不容於管理層，多得Marcus和教練Jay，將來必定是隊中重要的控球後衛；查特演得不錯，很能掌握角色的特點。

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