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娛樂

廣末涼子提早獲釋 大笑離開捱轟 傳跟受傷護士和解 疑為慳錢拒乘新幹線肇禍

【明報專訊】日本女星廣末涼子本月7日在靜岡縣高速公路撞車受傷，翌日凌晨送院等候治療期間情緒失控，抓傷37歲女護士手臂被捕，檢方原本羈留廣末10天助查，昨日上午提早獲釋，一臉憔悴的她先向傳媒鞠躬致歉，然後登車離去，卻被記者拍得她在車內開懷大笑的畫面，遭網民譏諷「好演技」。另據警方消息指，廣末雖已跟受害者達成和解，檢方仍繼續偵查，保留起訴權利。

廣末涼子上周一（7日）在奈良拍戲，收工後駕車返回東京途中，於靜岡縣掛川市新東名高速公路撞向貨車，她跟同車的男經理人均受輕傷，送往島田市醫院等待治療期間，廣末突然情緒失控，腳踢37歲女護士再抓傷對方手臂，警員當場拘捕廣末，控以襲擊罪名，9日下午移送檢察廳候查，檢方宣布羈留廣末至本周六（19日）。

清晨6時許獲釋 鞠躬3秒

日本時間昨天清晨6時20分，廣末提前3日獲釋，穿著黑色套裝離開靜岡縣濱松西警署，大批傳媒早已守候門外，廣末看來容顏憔悴，雙眼紅腫，她勉強擠出微笑並向記者鞠躬3秒，未有發言即登車離去。日媒引述警方消息指，廣末原本在5點56分已獲准離開，她表示想向大家道歉，稍微準備一下，才於6時20分步出警署。

發聲明稱會接受適當治療

廣末涼子所屬事務所隨即發表聲明：「她向受害者表達最深切、最真誠的歉意，並將誠實地履行個人責任。」廣末將全力配合檢方調查，「藥檢結果正式公布，證明她沒有吸食毒品，寓所亦沒搜出任何違法藥物」；又強調她因精神不穩導致傷人事件發生，獲釋後將會接受適當的治療，盡快回復健康，懇請傳媒切勿追訪她及其家人，避免影響康復進度。

「廣末涼子獲釋」一詞昨日登上社交媒體熱搜榜，網民對於廣末離開警署的行為均有不同見解，例如有粉絲心疼她在羈留期間「一定哭了很久」才導致雙眼紅腫，亦有網民持相反意見：「那是化妝效果吧？讓她看起來似哭泣而已。」另外，有記者拍得廣末登車離開時，跟車上兩名男士有說有笑，露出一口潔白牙齒，跟她步出警署的憔悴模樣形成強烈對比，有網民留言譏諷：「剛才低頭鞠躬，一轉頭已笑逐顏開，廣末果然好演技。」

接送司機惹熱話

除此之外，負責駕車接送廣末涼子的兩名男士亦成為網民談論焦點，由於二人架上墨鏡並蓄有小鬍子，被指跟日本男團Rats & Star成員「撞樣」，亦有人開玩笑說「他倆是雙胞胎吧」。有眼利的網民發現，廣末座駕貼上租車公司的貼紙，並掛上關東地區車牌，猜測男性友人駕長途車接她回東京。

提起廣末涼子撞車原因，日媒意見不一，有人好奇她拒乘公共交通公具如新幹線列車往返奈良和東京，寧願自駕超過6小時，最終釀成意外。網民估計她跟經理人選乘新幹線的車費達8萬至9萬日圓（約4300至4880港元），二人為了節省開支，駕車只需支付汽油及路費約3萬至4萬日圓（約1600至2200港元），結果得不償失。

相關字詞﹕獲釋 廣末涼子

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