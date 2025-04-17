明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

梁業193否認保錡被封口守行為 稱「世紀誤會」ERROR工作減

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）、COLLAR成員王家晴（Candy）和P1X3L成員歐鎮灝（George）等拍攝ViuTV新節目《公司逼我打籃球》，組「愛晴當入樽」隊接受不同形式籃球訓練，並與不同單位打友誼賽。昨日他們到灣仔修頓參加「公司盃」四角邀請賽。

肥仔和193賽前受訪，透露與「Mediators傳鬥士」隊對壘，有信心獲勝，因大家一起接受不同訓練數月，每星期練習兩日，輸贏不重要，最希望每名成員都入球，製造美好回憶。問到ERROR成員吳保錡和何啟華（Dee）為何不現身做啦啦隊為他們打氣？肥仔說：「不需要他們，有另一支啦啦隊為我們打氣。」有傳保錡曬與陳百祥合照惹風波，被公司下「封口令」守行為半年，肥仔否認稱無此事。193說：「哪有封口令，保錡仍在社交平台跟人傾偈，根本冇封過口。」肥仔透露ERROR日內會一起拍節目，由於未出街，大家才誤會保錡封口。保錡早前出席Chill Club頒獎禮也封口不受訪，193笑說：「都希望他不要接受傳媒訪問，費事佢講多錯多，等他處理好思緒，狀態好才受訪，免得講錯一隻字又被放大和針對。」

ERROR拒平接廣告 稍後出新歌

有指因保錡的行為連累ERROR工作減少？193和肥仔稱是「世紀誤會」，前者解釋因大環境影響，與保錡無關，「全世界經濟都好差，ERROR亦受影響，廣告的確少了，就算有廣告拍，製作費都少，不單止ERROR，全行都受影響」。他稱ERROR策略是不想收太平接拍廣告，「這方面都企得幾硬，希望可以代表廣告商，不是一次接10個廣告，大家都記不到ERROR代言過什麼，加上現在經濟差，明顯是少了」。二人稱ERROR非綑綁模式，拍廣告不一定要4子一齊，各自拍也可。他們透露ERROR稍後會推出新歌，不過有些阻滯，demo來來回回要更改，以及想找勁人合作，所以遲遲未錄音，與保錡傳封口令無關。

離巢翟威廉周志文亮相ViuTV

無綫前藝人翟威廉和周志文代表HERO Basketball Team出戰，二人效力球隊逾10年，周志文稱隊員各有各忙，其少練波，翟威廉是隊中的表表者，正午12時烈日當空去籃球場射波。翟威廉說：「打了10幾年要保持體能，最重要是保持技術，看有否進步，同爆發小宇宙。」兩人想與「愛晴當入樽」隊比賽，最後抽籤不中。

翟威廉離開無綫後亮相ViuTV，他說：「我們不理這些，只代表球隊，若ViuTV搵我拍劇，條件和角色合適，不抗拒合作。」現在自由身的他沒簽任何公司，問工作會否好一點？翟威廉說：「有工作，不過現在全港市道都差，唯有做其他嘢，搞創作和運動，之前為無綫拍了多部劇集仍未播出。」

記者：柯美

上 / 下一篇新聞