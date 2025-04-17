梁業193否認保錡被封口守行為 稱「世紀誤會」ERROR工作減

肥仔和193賽前受訪，透露與「Mediators傳鬥士」隊對壘，有信心獲勝，因大家一起接受不同訓練數月，每星期練習兩日，輸贏不重要，最希望每名成員都入球，製造美好回憶。問到ERROR成員吳保錡和何啟華（Dee）為何不現身做啦啦隊為他們打氣？肥仔說：「不需要他們，有另一支啦啦隊為我們打氣。」有傳保錡曬與陳百祥合照惹風波，被公司下「封口令」守行為半年，肥仔否認稱無此事。193說：「哪有封口令，保錡仍在社交平台跟人傾偈，根本冇封過口。」肥仔透露ERROR日內會一起拍節目，由於未出街，大家才誤會保錡封口。保錡早前出席Chill Club頒獎禮也封口不受訪，193笑說：「都希望他不要接受傳媒訪問，費事佢講多錯多，等他處理好思緒，狀態好才受訪，免得講錯一隻字又被放大和針對。」

ERROR拒平接廣告 稍後出新歌

有指因保錡的行為連累ERROR工作減少？193和肥仔稱是「世紀誤會」，前者解釋因大環境影響，與保錡無關，「全世界經濟都好差，ERROR亦受影響，廣告的確少了，就算有廣告拍，製作費都少，不單止ERROR，全行都受影響」。他稱ERROR策略是不想收太平接拍廣告，「這方面都企得幾硬，希望可以代表廣告商，不是一次接10個廣告，大家都記不到ERROR代言過什麼，加上現在經濟差，明顯是少了」。二人稱ERROR非綑綁模式，拍廣告不一定要4子一齊，各自拍也可。他們透露ERROR稍後會推出新歌，不過有些阻滯，demo來來回回要更改，以及想找勁人合作，所以遲遲未錄音，與保錡傳封口令無關。

離巢翟威廉周志文亮相ViuTV

無綫前藝人翟威廉和周志文代表HERO Basketball Team出戰，二人效力球隊逾10年，周志文稱隊員各有各忙，其少練波，翟威廉是隊中的表表者，正午12時烈日當空去籃球場射波。翟威廉說：「打了10幾年要保持體能，最重要是保持技術，看有否進步，同爆發小宇宙。」兩人想與「愛晴當入樽」隊比賽，最後抽籤不中。

翟威廉離開無綫後亮相ViuTV，他說：「我們不理這些，只代表球隊，若ViuTV搵我拍劇，條件和角色合適，不抗拒合作。」現在自由身的他沒簽任何公司，問工作會否好一點？翟威廉說：「有工作，不過現在全港市道都差，唯有做其他嘢，搞創作和運動，之前為無綫拍了多部劇集仍未播出。」

記者：柯美