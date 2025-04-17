談善言楊偲泳不斷裝備抗電影業寒冬 岑珈其睇戲增值 林家熙分散投資

記者：柯美

談善言、楊偲泳、林家熙和岑珈其片中組成的劫富小隊犯案後留下塗鴉標記，他們戴上兔仔面具自拍械劫過程上載互聯網，挑戰道德底線。飾演紀月的談善言稱角色憤世嫉俗兼衝動，覺得在規矩下生存沒希望，所以跳出框架，找來楊偲泳、林家熙和岑珈其一齊犯案。問到現實中他們可有不守規矩的時候？林家熙笑言刻意不泊咪表位。談善言表示求學時愛玩變髮，「星期六去染髮，星期日晚上染回黑色、駁長又剪短」。她承認貪玩，認為沒犯校規，無傷大雅，不過亦曾被質疑頭髮顏色為何黑到藍色。

岑珈其求學時試過與同學夜闖學校玩捉迷藏，大呼恐怖又刺激，已為人父的他不希望兒子學自己這樣做，因行為不當及危險，「我鼓勵小朋友勇於嘗試，不想他們在溫室中，但一定要安全、守法，不可以傷害別人，要循循善誘」。楊偲泳19歲時，不理父母反對，與數名女同學背包遊土耳奇，承認當年好任性，此行體驗十分難忘，因無錢入住郵輪的房間，瞓甲板卻看到一片星海。

談善言想演吸血鬼 岑珈其恨拍古裝

4人身為新一代新演員，有機會都想演與自己反差大角色，問他們想挑戰什麼角色？談善言覺得這問題好難答，「要殺到埋身才知對角色有幾大興趣，什麼角色也沒所謂，最重要寫得立體、豐厚和有趣，角色愈有血有肉，愈能發掘多些東西，呈現更多面向」。她稱可以挑戰吸血鬼或殭屍，笑說：「之前和小野（盧鎮業）出席電影《虎毒不》活動，我們都好瘦，當日大家都好累、好眼瞓，又同穿上深色衫，好似吸血鬼，心想我們可以演吸血鬼，拍部類似《吸血新世紀》，喪屍片都可以。」岑珈其想試拍古裝，因他們這一代的演員沒機會接觸古裝，「聽前輩講拍古裝和時裝是兩回事，語氣和風格都不同，好想感受」。林家熙想拍科幻電影，可以吊威也，在綠布景前憑幻想演戲；楊偲泳則想拍動作片和身體有缺憾的角色。

市道差感無奈 各施各法自我增值

說到電影業現在進入寒冬期，開戲少，問他們是否也少了選擇？岑珈其承認，「現在有工開已開心」。怎麼辦？他笑言花少一點錢，「珍惜與太太和兒子相處，以前開工沒時間陪他們，在陪他們的過程感受生活，趁機多睇戲增值，目前只可以做的事，就是活在當下」。林家熙表示要分散投資，發掘其他技能，「無論在金錢和及精神上，不要將所有放落這個行業，雖然我好喜歡演戲，遇到寒冬期都無辦法，大環境如此，不要令自己不開心，做其他開心事，可能多些正能量，會為我帶來更多工作」。

談善言和楊偲泳認為要裝備好自己來度過寒冬期，談善言說：「多看電影，我現在不止以觀賞角度睇戲，會諗點解佢會這樣做，要訓練自己去吸收。」楊偲泳偏向感受生活去體驗，「每個人演戲都有自己的方法和套路，不過其實都是演另一個人生，所以要去不同地方，接觸不同人，感受都會有所不同」。

場地提供：BLACKROOM