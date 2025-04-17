伙唐詩詠演牀戲 朱栢謙怕醜感尷尬

舞台劇初哥唐詩詠表示與兩對手都有身體接觸的激情戲，「跟演前度的6號是內在戲，外在戲是『丈夫』朱栢謙，我對他們都非常信任」。她透露跟6號排練時，對方已帶給大家好多歡樂和驚喜，形容唱歌埋沒了6號的演戲天分。6號稱多得有兩名演戲經驗豐富的前輩帶領，頓感安心和有信心。唐詩詠表示演舞台劇，擔心最不習慣被幾百觀眾在場看她台上做戲，要向朱栢謙求教。朱栢謙笑說：「冇得教，靚女大晒！她在我這醜人隔籬，觀眾一定只望她。今次演出無論體力或情感上都消耗好大，提醒詩詠雖要注重身形，但都要吃東西補充體力。」

唐詩詠稱麵包店產量增人龍減

近日有報道指唐詩詠投資的銅鑼灣麵包店，比起初開幕時人龍情景不再，人氣已過。她解釋人龍消失原因：「由於產量增加，而且經濟大環境不佳都有影響。最近物流和稅項都有不同因素變化，都不知道日後會發生什麼事。」她重申由於着重品質，選用較高級的牛油、麵粉等食材，成本相對昂貴，難以減價遷就，希望顧客明白。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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