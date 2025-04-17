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娛樂

Tyson Yoshi籲粉絲勿裸體索簽名

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）早前到台灣舉行簽唱會，有兩女粉絲要求他在胸部簽名惹熱話。他昨日出席活動時被問及有沒有因此激嬲未婚妻Christy？Tyson Yoshi表示未婚妻沒有嬲，還在社交平台留言說happy，透露當日簽名會後，離場上車已第一時間備案，承認被女粉絲要求在胸部簽名時嚇親，笑言：「有小時候學毛筆字吊手的功力，沒有掂到對方，我是用唇膏簽在她們身上。」

問到會否擔心粉絲之後會有更激行為？Tyson Yoshi稱這是底線，簽胸部不抗拒，亦不鼓勵，最怕下次有人揭起上衣是裸體，盼大家不要令他為難，笑稱自己不是人體彩繪師。問他簽名時視線看什麼地方？他笑謂：「寫字都要望住張紙啦！」怕不怕有生理反應？他直認有睇鹹片，又不是小朋友，不會看到就有反應。Tyson Yoshi在女粉絲胸部簽名反應兩極，有網民批惡心，他表示簽名或被簽名的人也不是該網民，對方將事件分享也是求關注，多謝該網民的關注。Tyson Yoshi還要到高雄舉行簽唱會，他說：「之前簽了兩個胸部，之後不簽會被罵，希望粉絲的衣著不要太誇張，大家保持一個舒服的距離。」林家謙曾在Tyson Yoshi胸部簽名創先河，他笑稱情况不同，「林家謙沒有徵求我的同意下簽名，是變態行為」。

記者：鍾偉茵

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