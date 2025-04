7場紅館騷刷新個人紀錄 老闆古天樂撐場 林峯避談愛妻疑用翻版手機殼

【明報專訊】入行25年的林峯第6次在紅館開騷,昨日出席於尖沙嘴舉行的《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025林峯演唱會》記者會,老闆古天樂現身撐場。他開心宣布加開終極最後1場,合共7場,刷新入行以來個人開騷紀錄。林峯心情大好,全程有問必答,不過當被問到有關太太張馨月疑用翻版手機殼遭網民質疑一事,即封口避談,笑而不答。古天樂表示不介意開金口上台和林峯又唱又跳,不過要視乎眼部手術後康復情况。對於鄭中基現身家事法庭,問到古天樂有沒有關心好友,他籲大家給鄭中基空間,並透露對方已戒酒。