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娛樂

7場紅館騷刷新個人紀錄 老闆古天樂撐場 林峯避談愛妻疑用翻版手機殼

林峯舉行7場紅館個唱 獲老闆古天樂力撐 避談老婆疑用山寨手機殼

【明報專訊】入行25年的林峯第6次在紅館開騷，昨日出席於尖沙嘴舉行的《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025林峯演唱會》記者會，老闆古天樂現身撐場。他開心宣布加開終極最後1場，合共7場，刷新入行以來個人開騷紀錄。林峯心情大好，全程有問必答，不過當被問到有關太太張馨月疑用翻版手機殼遭網民質疑一事，即封口避談，笑而不答。古天樂表示不介意開金口上台和林峯又唱又跳，不過要視乎眼部手術後康復情况。對於鄭中基現身家事法庭，問到古天樂有沒有關心好友，他籲大家給鄭中基空間，並透露對方已戒酒。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

林峯相隔9年再踏紅館舞台，預告4面台有巧妙的機關裝置，能夠與觀眾近距離接觸，亦會在音樂與舞蹈編排上接受新挑戰。古天樂預祝林峯演出成功，承諾屆時上台開金口表演，笑說要求在台邊由頭唱到尾。

林峯透露去年申請租用紅館場地的檔期有限，開7場已是極限，加上連串勁歌熱舞環節佔演唱會大約三分一時間，體力消耗非常大，難以考慮加開日場。他稱樂意與古天樂對調互唱對方經典歌，譬如《Chok》、《今期流行》或《男朋友》。不過知老闆眼睛要接受手術，屆時視乎對方康復情况而定，無論是否能任表演嘉賓，到場支持已經開心。

女兒從上海來港捧場

問到其他嘉賓名單？林峯大賣關子，自言入行多年，認識朋友不少，除電影《九龍城寨之圍城》其餘3子外，無綫藝訓班一班舊同學也會是座上客，「佘詩曼為我之前澳門舉行的個唱任嘉賓，今次未知會不會再接再厲」。他透露在上海讀書的女兒Luna亦會來港捧場，但不會上台做嘉賓。由於需應付連串歌舞，又要收身操肌，林峯承認壓力好大，估計出席完香港電影金像獎頒獎禮後正式閉關。問到太太張馨月近日被網民發現疑似使用翻版大熱公仔手機殼，林峯未等記者說完問題，早有準備的他將咪高峰交回記者，笑笑口避談，未有回答。

古天樂恨出席康城影展

古天樂開心林峯演唱會加至7場，不介意開金口上台一起跳唱，奈何雙目最近證實患上「飛蚊症」，要視乎手術後康復情况，自爆全家人都有近視，小時候由300度近視增至目前過1000度，戴隱形眼鏡的他希望手術後能一勞永逸，所有眼疾連近視一次過消除，重拾正常視力，期待清楚看世界，「計劃5月做手術，左右眼要分開做，手術過程需要麻醉。要完成手頭上工作先，因手術前幾日開始不能戴隱形眼鏡，我不想戴厚眼鏡似足林亞珍造型出街見人」。

古天樂與劉青雲主演電影《風林火山》入圍康城影展的午夜展映，獲睇好大有機會角逐康城影帝。古天樂承認開心又期待，未敢評論其他對手，渴望飛康城出席影展，可是醫生建議手術後應盡量避免乘搭飛機。

古天樂反問記者點知鄭中基離婚

最近鄭中基與太太余思敏盛傳婚姻亮紅燈，當事人未正式回應。鄭中基日前被影到現身灣仔家事法庭，似就離婚一事出席聆訊。與鄭中基關係友好的古天樂說：「人家是閉門應訊，你又知？」有沒有留意鄭中基身形變瘦，你會慰問他嗎？古天樂謂：「片段中他戴口罩，看不出他有沒有消瘦，要畀啲空間佢。」提議古天樂找鄭中基摸酒杯底傾心事，他秒回說對方已戒酒，要轉飲茶。

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