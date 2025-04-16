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娛樂

【開箱】《狂醫魔徒》 朴恩斌破格演繹殺人神醫

【明報專訊】童星出身的朴恩斌憑《非常律師禹英禑》躍升一線實力派，在新劇《狂醫魔徒》扮演天才腦神經外科醫生，卻非仁心仁術，而是個性執著、一憤怒就會殺人。這角色與朴恩斌過往主演的《非》劇、《無人島的Diva》或《奇蹟拍檔》的開朗角色相比，有着天壤之別。《狂醫魔徒》已在Disney+上架。

師徒關係變質

《狂醫魔徒》圍繞腦神經外科醫生鄭世玉（朴恩斌飾）與其師父崔德熙（薛景求飾）的故事。世玉以17歲之齡考入著名大學醫學院，天賦無人能及，被視為醫學界天才。然而她對醫學知識非常執著，也是麻煩學生，其中一幕講她借高利貸支付生活費，因用盡所有時間讀書，無暇兼職搵錢。腦神經外科權威教授崔德熙一直悉心栽培世玉，傾囊相授，世玉也視對方為最尊重及欣賞的恩師。

兩人的師徒關係其後漸漸變質；沉迷醫術、個性執著的世玉，只想獨佔教授的關注，無法容忍被對方忽視。德熙亦開始覺得世玉太自負，不懂人情世故。德熙因冷待世玉，衍生出重大衝突，最終世玉被醫院開除，更遭褫奪執業資格。世玉不甘心就此放棄最愛的手術刀，轉到黑市行醫。直到崔德熙發現腦有腫瘤，希望最出色的世玉為他執刀，兩師徒因此重逢。世玉面對曾經逼她入絕境的師父，會否答應為他治病，救回一命？

「刀」是《狂醫魔徒》描述的重點，在手術室它既能救人，也可成為兇器，刀在世玉手上便是如此兩極，因她不惜一切爭取和守護想要的東西。在醫學院求學時，世玉想要崔德熙的枱燈，對方就送給她；她不容許其他醫生擔任師父的副手。世玉得不到出國進修的資格，就會向崔德熙發難。她被醫院開除後，執著及易怒的個性變得更嚴重，做黑巿手術，一名護士借機要脅、勒索，世玉即怒殺對方。另外，性暴力釋囚故意親近世玉，她即設局殺死對方。殺人不眨眼的世玉，最令人不寒而慄是殺人時笑嘻嘻的表情，即使崔德熙目擊她在山邊埋屍，仍理直氣壯，「我為什麼要坐監？被拘捕的話，自殺就好了」。

《狂醫魔徒》全劇8集，前半部主力描述鄭世玉的瘋狂行為，以及讓她陷入深淵的原因，後半部則講述崔德熙其實與鄭世玉一模一樣，他也追求完美，堅持世玉為他的手術執刀，因知道對方對大腦的理解和執著，可跟他媲美，且是最有實力的腦神經外科醫生。崔德熙為了迫使世玉幫他做手術，幫她消滅殺人證據，又殺害女方的愛犬。劇集尾聲甚至揭露崔德熙也曾殺害病人，瘋狂程度絕不下於徒弟。

劇情欠追看趣味

崔德熙與鄭世玉的對立與瘋狂是全劇最大看點，然而只專注描寫兩主角的個性與特色，忽略了故事，吸引人追看的趣味不足，而且情節重複及欠缺邏輯。世玉多次殺人，崔德熙也多次設局傷害對方，世玉的助手徐榮柱（尹燦榮飾）為報救命之恩，一直縱容她殺人，讓觀眾難以理解，只剩下「為什麼會這樣」的感覺。

分別飾演崔德熙與鄭世玉的薛景求與朴恩斌，演技毋庸置疑。朴恩斌用水汪汪眼睛打動師父，另一方面又全身沾滿血埋手做手術，還雙目無神卻臉帶笑容地殺人，給人毛骨悚然感覺，「瘋狂」演技十分出色，似乎已超越《非常律師禹英禑》時期的水準。薛景求扮演醫科教授，瘋狂本性卻深藏不露，只有他才能完美地演繹出來。

相關字詞﹕薛景求 朴恩斌 韓劇 狂醫魔徒 開箱

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