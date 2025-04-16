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娛樂

Katy Perry太空之旅惹劣評 跪吻土地 帶雛菊同行 遭諷浮誇

【明報專訊】超級富豪兼亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的「新謝潑德」（New Shepard）火箭前日載6名女性上太空，當中包括美國樂壇天后Katy Perry，據報是自1963年蘇聯將首名女太空人單獨送上太空以來，再由全女班組成太空船機組人員。Katy帶同寓意女兒名字的雛菊同行，回到地球又雙膝跪地親吻土地，卻惹來網民及演藝界同行在社交平台冷嘲熱諷，認為這趟耗資不菲的太空之旅奢侈且不必要、沒意義、浮誇、俗套。

這次太空旅程歷時約10分鐘，載有Katy Perry、貝索斯未婚妻Lauren Sanchez、哥倫比亞廣播公司早晨節目主播Gayle King等6名女性的「新謝潑德」火箭，在得州南部升空，火箭最高升至距離地球100公里的位置，將6名乘客載往大氣層和太空交界的「卡門線」（Karman Line），然後火箭停留約4分鐘，乘客會體驗無重力狀態。

據美媒報道，Katy Perry的未婚夫兼《魔戒》男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）帶同兩人4歲的女兒Daisy到場，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）及真人騷女星Kim Kardashian亦應邀目擊這歷史一刻。火箭升空越過地球時，Katy為隊友獻唱Louis Armstrong名曲《What a Wonderful World》，Gayle King形容為「短暫宇宙之旅的最精彩部分」。Katy稱這次旅程是一種集體的能量，象徵為未來女性創造屬於自己的空間。Katy返回地球步出機艙即高舉帶同上太空的小雛菊，其女名字Daisy正是雛菊之意。Katy其後又跪在地上親吻土地，就如同教宗到訪不同國家的舉動一樣。她向在場傳媒表示升空對她來說很困難，「因為我愛的人全在這裏，我必須放手並相信宇宙會照顧我、保護我，以及我的家人和女兒」。她稱能夠上太空很不可思議，「我希望展現勇氣、價值和無畏精神」。

愛美舒瑪拍片稱帶黑豹上太空

不過網民對Katy Perry的行徑不大欣賞，批評她過於戲劇化，「起來吧，才10分鐘航程」；「這太俗套了，只是一場騷，完全是在嘲弄真正的太空旅行和真正的航天員」。荷李活同行亦缺美言，反而滿腔冷嘲熱諷，《帶著老母去旅行》搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）拍片上載社交平台，言辭都是針對Katy這次太空之旅，聲稱最後一秒鐘獲邀出席太空之旅，「我還會帶同這個」鏡頭顯示一個黑豹公仔，似乎是嘲諷Katy帶雛菊上火箭，「這（公仔）對我毫無意義，但它剛好在袋裏」。

《創戰紀》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）透過Instagram Story貼有Katy Perry高舉雛菊及下跪吻地的照片，留言指她「剛離開民航客機」，又表示「花10億美元以上金錢買來幾個很好的迷因圖（meme）」。《失蹤罪》愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）焦點則在環保方面，質疑這次太空之旅對環境的影響，認為在倡議環保的同時，卻耗費大量資源在太空旅遊，批評做法自相矛盾。《變種特攻：天啟滅世戰》奧莉花文尼（Olivia Munn）早前已表明立場，「去太空要花費大量金錢，而許多人甚至買不起雞蛋，這有什麽意義？去太空旅行真的有歷史價值嗎？我覺得這有點過度奢侈」。然而，Gayle King並不同意，稱可以談談年輕女性對這次旅程的反應及它所代表的意義。Lauren Sanchez則邀請批評者往參觀太空探索公司藍色起源，稱他們的員工都熱愛自己的工作及這項使命，「我會向你展示這其中的意義，真的會讓人大開眼界」。

相關字詞﹕藍色起源 貝索斯 女歌手Katy Perry

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