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娛樂

【娛樂場】「殷紅」米雪化身校董客串音樂劇《仁德風暴》

【明報專訊】陳恩碩（Tom）自編自導、作曲、填詞及監製的長壽音樂劇《我們的青春日誌》2022年9月首演至今逾600場，音樂劇又延伸創作「青春外傳劇場」系列，創舞台劇先河，繼頭炮《Ko's Coffee的最後一小時》和《Nancy勞軍Show》後，輪到《仁德風暴》登場。講述景仁德書院嚴校長退休在即，中六班主任Miss Lam、張sir和陳sir收到消息，校董會將挑選其中一名主任晉升副校長。為爭上位，各懷鬼胎的3人互揭瘡疤，掀起一場鬥智鬥力、笑料百出的教員室「宮鬥」風雲，並以17首耳熟能詳的港劇主題曲串連。

陳恩碩邀得視后米雪重現無綫劇《溏心風暴》中「殷紅」一角的經典造型錄像客串洪校董。《仁德風暴》由參演《我們的青春日誌》的演員主演，原本飾演乖學生的廖嘉敏、駱靖琳和楊皓鈞，以及飾演咖啡室老闆的李宙熹，一一擺脫過往形象，挑戰勾心鬥角的學校主任角色；本屬群戲演員的麥樂同、羅曦林、王嘉莉與余惠明更首度擔正主角。

米雪自掏腰包買假髮

陳恩碩於《仁德風暴》首演謝幕時表示：「《我們的青春日誌》故事發展成熟，當中不少大家熟悉的角色均可發展出獨立支線，可為創作實驗劇場作品的藍本，製作更多劇目讓爆炸戲棚旗下演員有更大和具挑戰的舞台發揮。3部外傳都是沉浸式劇場，所有觀眾進場也有一個跟故事有關的身分。《仁德風暴》是向經典電視劇致敬，實在非常感謝米雪姐答應我的邀請參與錄像演出。」

陳恩碩透露米雪在拍攝前與他再三對劇本和研究演繹方法，為了完美重塑經典造型更特意購入私伙假髮，專業程度之高令人佩服。今次他大膽起用多名《我們的青春日誌》群戲演員擔任主角，讓他們汲取更多表演經驗和學習機會，希望讓其他演員知道，只要有潛質又肯下苦功，每個人都有機會成為主角。

陳恩碩表示「青春外傳劇場」三部曲各有獨特之處，希望通過不同的表演形式與劇種，為觀眾帶來充滿新鮮感的觀賞經驗，讓爆炸戲棚進一步探索表演空間的運用，以至演員的可塑性。另一方面，他亦邀請了多名《我們的青春日誌》演員參與外傳的幕後創作，發掘他們在幕前演出以外更多面向，進一步培育幕前和幕後人才，推動本地音樂劇發展。

《仁德風暴》

日期：即日起至4月29日 逢周日、一、二晚8時

場地：爆炸戲棚劇場

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