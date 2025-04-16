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娛樂

黃秋生遭「老婆」蘇玉華投訴善忘 歐鎮灝拍強姦戲有心理壓力

【明報專訊】黃秋生伙蘇玉華、歐鎮灝（George）等前晚出席於尖沙嘴舉行的第49屆香港國際電影節《不赦之罪》首映，透露拍了很多外國電影還未上畫。他近年少參演港產片，問到今次演出《不赦之罪》感覺如何？黃秋生說：「如果一部接一部都唔錯，希望部戲收得，呢部宗教味好重，我好少出席電影節首映禮，見到都滿座。」蘇玉華笑謂：「神蹟呀！」

黃秋生讚歐鎮灝勤力好學

黃秋生與蘇玉華片中再演夫婦，黃秋生卻忘了跟蘇玉華於舞台劇《18樓C座》、無綫劇《梟雄》等演夫妻，蘇玉華激動笑說︰「佢又唔記得老婆啦！」他承認被戲中的牧師角色考起，確有點難度，幸有「太太」蘇玉華在場給他信心，「有場在水池受洗戲分，要演到情緒大爆發，若不是她在場幫我遮遮掩掩，我就穿崩了，所以要多謝她」。蘇玉華聞言笑稱：「冇喎！邊有啫，咩都冇做。」她表示跟黃秋生拍檔過很多次，無論舞台劇、電視劇和電影，今次再合作仍感到十分過癮，黃秋生笑道：「有佢響度，起碼有啲咁上下年紀嘅人傾吓偈，同啲後生唔知傾咩好，因為唔知George性格取向，不過佢都好勤力又肯學。」

George表示首次拍戲，黃秋生和蘇玉華給他很多意見和鼓勵說話，直認首次面對兩前輩時確有點驚。他稱角色在演技上確有挑戰，因要拍強姦戲，心理上有一定壓力，現階段想嘗試不同類型角色。問到拍攝時是否要放下偶像包袱？George說：「我一向冇偶包，由出道至今只想盡量展現自己讓觀眾看到。」

記者：林祖傑

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