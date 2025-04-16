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娛樂

上月來港被控非禮 日男星上村謙信出庭嚎哭不認罪

【明報專訊】日本男星上村謙信因BL電視劇《未成年》人氣上升，今年3月1日在港舉行粉絲見面會，翌日於旺角餐廳涉非禮一名本地女子，昨在西九龍裁判法院否認非禮罪。上村謙信答辯時一度嚎哭，裁判官問是否需要休息，他回答不用。案件排期至7月30日開審，上村謙信獲准以原有條件保釋，包括10萬元現金。記者：余卓祈

25歲日本籍被告上村謙信（KAMIMURA, KENSHIN）昨早穿全黑西裝配白色襯衣、打黑色領帶到庭。聆訊期間，他在被告席雙手顫抖，一度嚎哭大叫，翻譯員在旁安撫。裁判官李志豪問他是否需要休息，上村謙信以日文回答不需要，後以廣東話表示「無問題」。辯方表示準備好答辯，上村謙信以日文表示不認罪。

控方將傳召兩名事實證人出庭作供，不依賴任何招認。辯方透露，除了上村謙信之外，可能傳召一至兩名辯方證人。控方稱將申請事主以電視直播聯繫方式作供，辯方表明反對申請，將稍後處理。裁判官排期至7月30日至8月1日審訊，料歷時3日。上村謙信離開法院時，面對傳媒鏡頭沒有閃縮遮掩，並向在場粉絲點頭。

粉絲組「挺審團」 直擊庭內情况

昨日清晨6時左右，法院門外已現排隊人龍，至早上8時許約有80人。部分人來自日本和內地的上村謙信歌迷，有人拖着行李箱到場，也有香港粉絲，警方在場維持秩序。司法機構在正庭外，開放另一法庭作延伸庭，據悉派發超過170張旁聽籌號。上月上村謙信提堂的消息傳出後，社交平台已有內地粉絲準備組「挺審團」來港到裁判法院。有人分享法院旁聽指南，特別提醒禁止拍照、錄音與錄像等。

昨日小紅書有不少有關上村謙信出庭的帖文，西九龍裁判法院外成打卡點，有粉絲展示獲得旁聽籌號照片。有網民以文字直擊上村謙信在庭內情况，對於他以廣東話回答「無問題」，有網民稱上村謙信在港逗留了一個月，學了廣東話，也有說今次他獲配男翻譯員。

上村謙信因「重大違規行為」被離團

上村謙信跟《未成年》拍檔本島純政3月1日在香港舉行粉絲見面會，活動後與工作人員前往慶功宴。3月2日上村謙信被控在旺角砵蘭街180號3樓「明記潮館」內，非禮女子X。上村謙信2018年加入男子組合ONE N' ONLY，因BL電視劇《未成年》人氣上升。其所屬公司星塵傳播早前宣布，因他「重大違規行為」，已即日離團，事件導致《未成年》原定於曼谷、大阪和東京舉行的粉絲見面會取消。

【案件編號：WKCC919/25】

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