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娛樂

Blackpink成員Lisa舞姿變惡搞圖 網上瘋傳 Jennie單飛演出 隊友Rose撐場

【明報專訊】韓國4人女團Blackpink近年各有發展，分別推出個人單曲，但感情依舊，年度Coachella音樂節上周五在美國加州印第奧開鑼，Blackpink泰籍成員Lisa登上Sahara舞台，帶備花束的隊友Rose與Jennie現身，前日輪到後者表演，Lisa與Rose結伴到場，三人還大合照，獨缺剛忙完亞洲巡迴粉絲見面會的Jisoo，否則Blackpink可以繼2019及2023年後再次全員現身Coachella。另外，Lisa在Coachella的演出有一段性感舞姿趴在地上又提腿，近日成為網民的惡搞照片，

隨着K-pop興起，Coachella近年邀請不少韓團參與演出，4人女團Blackpink寫下至少兩項紀錄，包括2019年以首隊韓國女團姿態參與演出，4年後更成為首隊登上主舞台的韓國女團。今年Lisa和Jennie以歌手身分演出，前者上周五打頭陣，連換多套舞衣，性感與可愛兼備，她穿著紅色極短褲載歌載舞，其中一個趴地提腿動作，近日遭網民惡搞成迷因圖（meme）在社交媒體瘋傳，Lisa的下半身分別被接上「死侍」、「蜘蛛俠」及阿根廷球王美斯的上半身，十分搞笑。

去年與Bruno Mars合唱洗腦歌《APT.》後人氣急升的Rose，上周五拿着花束看Lisa演出，其後到後台探班，甫見Lisa即撲在對方身上於梳化攬在一起。從網上流傳片段所見，坐在Lisa大腿的Rose，其後又化身記者問她有沒有在舞台上好玩有趣的事可以分享，Lisa稱現場很大風，把她的嘴唇也吹乾，所以經常要舔嘴唇，還即場誇張地做出舔嘴唇動作，逗得Rose哈哈大笑。

前日輪到Jennie在Coachella演出，穿著紅色戰衣、短褲加牛仔帽、皮外套及長靴登場，唱出《Like Jennie》、《Mantra》等歌曲。Rose與Lisa變身粉絲在台下隨着Jennie的歌聲起舞，其間有粉絲拍到Lisa打開手機，屏幕正是其緋聞男友、LVMH集團三公子Frederic Arnault的照片。Jennie演出後，Rose與Lisa到後台會合隊友，Rose更興奮把Jennie抱起，3女之後大合照，如果Jisoo也在，Blackpink全員便更圓滿。

相關字詞﹕Blackpink成員Rose Blackpink成員Jennie Coachella音樂節 Blackpink泰籍成員Lisa

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