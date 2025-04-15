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娛樂

【娛樂場】《出走的決心》 中年婦排除萬難自駕出走

【明報專訊】第69屆柏林影展最佳女演員銀熊獎得主詠梅主演女性題材電影《出走的決心》，影片根據50歲婦人自駕遊的真人故事改編，完全以女性角度出發，鼓勵女性勇敢打破家庭生活束縛，為自己人生作出最佳選擇。

內地票房逾億 豆瓣評8.8分

《出走的決心》由尹麗川執導，詠梅、姜武及吳倩等主演，內地票房逾億元，豆瓣評分有8.8分。故事講述一個女人56歲時從家裏「辭職」，拋開妻子、媽媽、外婆身分，自駕出走，踏上沒有歸期的旅途。詠梅飾演好媽媽李紅，半生兢兢業業、任勞任怨，為家付出一切；從好女兒、好妻子到好媽媽，不久將榮升外婆。李紅一直過着「被讓位」的人生，曾憧憬考上大學見識更廣闊的天地，父親卻想讓她盡早工作照顧全家。李紅操勞半生，掙扎於家庭與生活的瑣碎中。她人到中年，再度期盼能尋求以其他方法過日子時，卻被老公責罵，「好好的日子不好好過，你就是不明事理」、「誰家老娘們兒不煮飯啊，你比人多幹了啥」。她因而患上中度抑鬱。

面對沉重家務與絕望人生

就在李紅對猶如一潭死水的生活即將認命時，一個高中同學會突然邀請加入，撩起她的青春舊夢。她試探地提出參加同學會，不料遭丈夫激烈反對，也由此引起兩人半生糾纏。丈夫對於婚姻、家庭幸福有自己的定義，並堅決捍衛自己認為的定義。結果兩人漸行漸遠，幾成陌路。為了臨產的女兒，李紅不得不再次收起夢想，投入到一個「好外婆」的新角色中。沉重的家務與絕望的人生，使李紅患上抑鬱症。絕望之際，她發現了人生的另一個選項，於是開始精心準備自己的全新人生旅程，也一點一點找回自我與自信。

女兒曉雪（吳倩飾）決意不重蹈媽媽的覆轍，做一個獨立的新時代女性。她既義無反顧為自己爭取機會，也以實際行動支持媽媽的想法，但當自我實現與媽媽發生衝突時，卻希望媽媽能繼續犧牲成全自己。自我被徹底喚醒的李紅又一次面臨艱難抉擇，是忠於自己？成全女兒？還是聽從丈夫？

年齡性別不能限制夢想

「我就想出去看看，看看日子還有沒有別的過法」。李紅看似是小人物故事，但感動不少觀眾與之產生共鳴。導演尹麗川希望透過電影以獨特視覺，揭示女性於生活上所面臨的困境，反映不少女性皆有可能為父母犧牲了學業；為家庭犧牲了事業；為生活犧牲了愛情；為子女犧牲了自由；為孫兒犧牲了興趣。李紅經歷了以上一切狀况，感覺孤單及壓抑，更得到了抑鬱症。一日偶遇到自駕遊車隊，重燃埋藏心底裏多年、雲遊四海的夢想。電影更帶出了年齡、性別並不能夠限制夢想，只要下定決心，必定能夠排除萬難，夢想成真。

《出走的決心》已在港上映

相關字詞﹕詠梅 出走的決心

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