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娛樂

《三命》大結局 3個阿信殊途同歸 周秀娜喊戲獲激讚

【明報專訊】杜琪峯（杜sir）監製劇集《三命》前晚播映兩小時大結局，劇中3個駱澤信（阿信），包括「漫畫家」、「公務員」及「黑社會」最後命運殊途同歸，被安排同時間離世。結局中結局是「第四命」，阿信出世時夭折。結局掀網民討論，前晚劇集結束後，《三命》眾演員與幕後在社交平台直播跟網民討論，編審何靜怡回覆網民質疑「黑社會」阿信獲最後幸福，她說：「3個阿信最後係含笑而終，佢哋嘅人生也無憾。」

娛樂組

前晚《三命》大結局，集中「公務員」與「黑社會」阿信的故事，到尾聲3個阿信的最後命運登場，「漫畫家」阿信在漫畫店中回味自己的作品，突然倒地結束一生。「公務員」阿信沒有跟兒子到英國生活，最後在房間完成漫畫後死去。「黑社會」阿信晚年獲阿瑜（周秀娜）相伴，視她的子女如己出，享受家庭溫暖，最後執拾舊物時翻看當年整蠱「四眼狗」的噴黃油裝置，開心大笑下離世，文字交代3人皆是2024年4月28日16：28離世。故事完結時，熒幕出現「第四命」，回到阿信1960年在產房出生的場面，BB出世沒有呼吸夭折。有指這幕帶出「人活着已經值得感恩」的信息。

結局第四命 游乃海神來之筆

大結局播出後，台前幕後在社交平台開Live，編審何靜怡特別提到第四命是游乃海（其中一名監製）的神來之筆，她稱游乃海守尾門，BB夭折這幕令結局提升，給觀眾留想像空間。共同監製的朱淑儀稱游乃海曾解釋這安排，「如果BB救唔番又會點？」《三命》中有不少殘忍的劇情安排，「漫畫家」阿信的太太阿琪（陳倩揚飾），懷孕遇車禍去世的安排也太慘。負責「漫畫家」線的導演黃偉傑透露看到阿琪死也覺得心噏，他問杜sir原因？對方的答案是，「人生就係咁無常，所以活在當下，如果大團圓結局就根本無講過嘢」。

編審何靜怡：3個阿信含笑而終

前晚直播中演中年阿信的陳國邦在三命中選擇，表示會揀「公務員」阿信，因他最後沒虧欠任何人，了無牽掛地離開。何靜怡亦解釋三命，稱並非「黑社會」阿信的結局最好，認為3個阿信也有得失，他們也做到自己想做的，黑社會阿信做到母親的教訓，「對得住自己對得住人」，漫畫家追尋到夢想，而公務員盡了自己的責任，最後3個阿信也是含笑而終。過程中他們各有各生活，有自己的家庭，人生無憾。她又稱觀眾不要打爛沙盆問到篤，可以各人有不同理解。

商台《在晴朗的一天出發》主持林海峰與盧覓雪也是《三命》捧場觀眾，昨日兩人在節目中講電視經，大讚周秀娜的演出。大結局中周秀娜有多場流淚戲，林海峰說：「好到呢……有眼淚冠軍大賽，會入香港十大。準繩度、眼淚大細，配合對白與表情都啱啱好，是金像獎級示範！」他同時稱讚陳國邦與張錦程好戲。盧覓雪也大讚周秀娜，指她有場戲喊到口震，令人刮目相看，有渾然天成的感覺。

相關字詞﹕周秀娜 大結局 三命

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