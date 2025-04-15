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娛樂

目標啟德體育園開騷 容祖兒睇霆鋒演唱會取經

【明報專訊】容祖兒連續第3年於澳門舉辦《ETERNITY》演唱會，繼前兩年累積20場演出後，本月12日起展開最後10場壓軸篇章，並重新編排流程，她表示很珍惜與歌迷近距離相聚，每首歌都變成萬人大合唱。祖兒狀態大勇，穿著帥氣西裝自彈自唱《空港》，重現14年前《Number 6》演唱會經典畫面，她表示緊張到汗流浹背，「因為太多汗，眼鏡差啲滑落」。她的瀟灑姿態，被粉絲大讚「宛如女超人變身前」，現場尖叫聲不斷。她唱完第一場後已開始不捨，倒數餘下9場，珍惜與歌迷一齊大合唱。

澳門開騷狀態大勇

演出期間歌迷送上利市、花、公仔等，容祖兒表示家中公仔已很多，呼籲粉絲不要再送，自言已大個女，「你哋究竟知唔知我幾多歲呀？重有5年就5張喇！」她希望這兩個月出到新作品，問大家是否真的等她出新歌？又說有時會想，究竟自己在現今樂壇是一個什麼位置？大家是否聽她的舊歌？還是她要好努力追緊潮流出多些新歌？「常被問何時有新歌及開大型演唱會，大家不要催，適當時候就會出現。」歌迷大叫「等幾耐都等」。容祖兒見蔡卓妍、彭秀慧及英皇集團主席楊受成夫婦等來捧場感開心。

容祖兒騷後受訪，提到今次演出日期，原本跟謝霆鋒的啟德演唱會撞期打對台，但似是天意安排，剛好霆鋒開騷那幾天她在港有工作，澳門演唱會停一星期，正好讓她可以看霆鋒演唱會取經。演出經驗豐富還要取經？她笑道：「千祈唔好咁講，第一，無論如何要支持老友霆鋒，第二，啟德個場我未做過，我無經驗，真心等睇霆鋒向他取經。」下一次再開個人大型演唱會，是否會選址啟德體育園？她笑言都希望，但要看所有配合，完成澳門演唱會再計劃，「我在台上都同歌迷講，正籌備新歌，大型演唱會唔好催，我哋努力緊」。

娛樂組

相關字詞﹕謝霆鋒 容祖兒

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