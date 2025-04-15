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娛樂

4鏡仔嫌開兩場騷未夠喉 邱士縉撐姜濤身經百戰不用安慰

姜濤無端被王晶怒罵 Stanley撐姜B身經百戰唔使安慰

【明報專訊】陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）組成MIRROR分支小隊「禿鷹小組」，前晚在西九竹翠公園舉行《Wild and Gentle Live 2025》演唱會尾場，隊友李駿傑（Jeremy）、楊樂文（Lokman）、江生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）捧場。「禿鷹小組」首次開戶外騷，表示兩場不夠喉，望再有機會開騷。姜濤近日被王晶指未夠資格成為「頂流」，Stanley表示他們一直虛心接受不同意見，律己以嚴，指姜濤身經百戰不用安慰。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

「禿鷹小組」順利完成兩場演唱會，Ian表示開騷前很擔心天氣，怕觀眾淋雨，幸天公造美。他表示剛完成外地個人巡唱返港，即為小組演出準備，之後再為下一站巡唱準備。問如何護聲？他說：「還好，可能以前做運動員鍛煉肌肉耐力，體力也OK，去年連續唱7場都可以，主要是保持好狀態。」

Ian頻密演出稱體力OK

Jer在首場忘記介紹Stanley出場，解釋在台上唱了多首歌，忘記之後環節還有對方，尾場監製特別在耳機提醒他。Stanley表示首場太high常甩歌詞，尾場發揮較穩定。為何不除衫騷肌？他笑稱穿透視裝跟除衫沒太大分別。Jer踢爆對方覺得透視裝較誘人。問同樣穿透視裝的Tiger，可覺身材被Stanley比下去？他稱Stanley讚他更大隻，他入行後沒跳過拉丁舞，筋骨有點老化，多得排舞老師幫手。是否在台上飲酒壯膽？他笑道：「酒樽內裝的是水。」

Stanley：律己以嚴好重要

提到隊友姜濤日前被王晶狠批未夠資格做「頂流」？Stanley說：「我們出道以來，有很多人對我們有不同意見及評論，總之我們會虛心接受，要精益求精做好些，解決所有事，對自己要嚴格一點，律己以嚴好重要，是我們一定要做到的事。」

Jer：用表現說服別人

可認為王晶講得太過分？Jer認為努力做好自己最緊要，不時都有好多評論，要轉化為動力繼續進步，用表現說服別人最重要。Stanley稱姜濤身經百戰不用安慰，「他一直比我承受多百倍，會好好消化這件事，相信他現在不會諗太多，會好好裝備自己」。王晶隨後改指不關姜濤事，歸咎粉絲用資本捧出低下「頂流」。Stanley說：「所以要令自己好叻，以行動話畀大家聽，我哋係值得擁有現在所有嘢。」王晶祝福姜濤練出健碩身材，會否幫姜濤操弗？Stanley表示如姜濤找他幫忙，一定會捨己去為對方，但姜濤常說自己有方法，「我覺得佢咁大個人，會有自己方法處理問題」。

AK被投訴於CHILL CLUB頒獎禮企起身阻人睇騷，Jer為AK辯解，「有時可能太忘我，如阻住其他人說聲抱歉」。Stanley亦說：「我代AK講聲唔好意思，其實Tiger得獎時，我哋都有企起身，都驚阻到人，如真係阻到，當刻同我哋講聲，我哋絕對會坐低。」

相關字詞﹕王晶 姜濤 邱傲然（Tiger） 邱士縉（Stanley） 柳應廷（Jer） 陳卓賢(Ian)

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