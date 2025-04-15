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娛樂

陳曉東佛山巡唱 女兒鋼琴彈奏零怯場 伙陳慧琳合唱《打開天空》掀高潮

陳曉東佛山開騷掀回憶殺 孖陳慧琳相隔12年再合唱《打開天空》

【明報專訊】陳曉東（東東）《Reflection心有獨鍾30周年世界巡迴演唱會》前日於佛山舉行，陳慧琳（Kelly）擔任嘉賓。東東以多個不同造型演出，有優雅白馬王子Look，又有露臂型Look，演唱多首經典歌曲，帶歌迷進入他的音樂世界。

憶入行前一起學跳舞

嘉賓Kelly與東東合唱《打開天空》，令場內氣溫急升。東東多謝Kelly冒着風雨，從香港來到佛山擔任他的個唱嘉賓，東東說：「我記得上一次聚頭是12年前，是阿Mark（雷頌德）的演唱會，我記得是你找我的。」聽到東東說12年前，Kelly扮抹淚說：「10幾年？太恐怖喇！因為阿Mark首歌，要找你出來合唱，那首歌已隔了多年無唱，我哋是每隔10幾年先唱一次，點解呢首歌咁慘嘅？」Kelly一番話令全場大笑。東東分享入行前跟Kelly及其他人一齊學跳舞、一齊宣傳的日子，「希望下次碰面不用等10幾年啦！」Kelly立即回應：「不會，我就快開演唱會，你會不會來？」東東稱當然會，還叫大家要支持Kelly。之後Kelly獻唱《最佳位置》。

東東兩名女兒陳芷霖（朵朵）及陳芷睿（多多）以鋼琴為爸爸彈奏《心有獨鍾》，掀起全場大合唱，她們完全沒怯場。東東再唱出多首金曲，最後以《不會一個人》作結。騷後東東表示很感動，還有不少難忘趣事，例如首次著裙，以及其中一對鞋的踭很高，演出時真的抽筋。

娛樂組

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相關字詞﹕陳慧琳（Kelly） 陳曉東（東東）

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