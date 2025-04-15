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娛樂

Coldplay拍片感謝港人支持 主音Chris Martin介紹抗抑鬱方法

【明報專訊】英國搖滾天團Coldplay於啟德體育園主場館舉行4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡迴演唱會，上周六（12日）圓滿結束，吸引近20萬觀眾欣賞，掀起熱話。

主音Chris Martin昨日在社交平台上載在海旁拍攝的片段，感謝香港人支持啟德演唱會，表示原本感到緊張，但支持者太可愛迷人，令他覺得好幸運。

Chris Martin表示最近留意到有些人，包括自己正受抑鬱症困擾，並與其鬥爭，因此分享一些在巡唱及平時對他有幫助的方法，令他保持感恩和開心的生活。

Chris Martin表示第一種方法是「Freeform Writing」，在紙上連續書寫想法，維持約12分鐘，然後把紙燒掉或扔掉。第二種名為「Transcendental Meditation（超覺靜坐，又稱超自然冥想）」，認為對他很有用。他又介紹由名為Jim Costello的治療師推崇的「Costello Method」，認為對年輕人特別有幫助，尤其對專注力不足及過度活躍症或自閉症患者。他還推薦Jon Hopkins的專輯《Music For Psychedelic Therapy》，形容很棒。他再介紹一本書《Oxygen Advantage》和電影《鐵窗劇團》（Sing Sing），當中名為Chloe Kisha所製作的音樂，令他很開心。Chris Martin最後祝福大家一切安好。

娛樂組

相關字詞﹕Chris Martin 英國搖滾天團Coldplay

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