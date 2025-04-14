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娛樂

【開箱】《黑鏡7》回勇 苦命夫妻打頭陣

【明報專訊】查理布卡（Charlie Brooker）創作的《黑鏡》（Black Mirror）系列，以黑科技為題材，除了近兩季，一直叫好叫座；相比第6季觀衆要等足4年，《黑鏡7》相隔不足兩年於本月10日在影視串流平台Netflix上架，昨日已成為港區節目收視冠軍，可見捧場者衆。今季共6集，最後一集〈聯邦星艦卡里斯特：深入無際〉（USS Callister: Into Infinity）其實是第4季首集〈聯邦星艦卡里斯特〉後續，也是《黑鏡》拍了10多年以來首次出續集，除了原班人馬上陣，片長90分鐘，也是標準電影長度，可見是野心之作。其實今季查理布卡及其團隊可說狀態回勇，第一集〈凡夫俗女〉（Common People）便讓觀衆直擊受高科技折磨的苦命鴛鴦，直播「奇技」博課金、植入廣告、貪婪企業濫收費用等當下常見現象，全被冷嘲熱諷。

鞭撻大企業貪婪

〈凡夫俗女〉由查理布卡編劇，上季首集〈瓊糟透了〉的艾莉潘喬（Ally Pankiw）執導，《最爆伴娘團》男星基斯奧杜迪（Chris O'Dowd）與《智友辛妮》主角拉絲達鍾斯（Rashida Jones）飾演夫妻Mike與Amanda，前者是燒焊工，Amanda則在小學教書，兩人十分恩愛，但結婚多年無所出；Amanda突然昏倒不醒，經檢查發現患有腦瘤；《我老細係天后》翠茜意莉羅絲（Tracee Ellis Ross）扮演高科技初創公司「河心」的代表，推銷維生系統，聲稱自己也是過來人，接受手術後就可重過新生，但必須支付昂貴月費，愛妻心切的Mike無奈答允；最初生活如常，怎料準備慶祝結婚周年，Amanda途中一度失去意識；到「河心」問個究竟，對方回覆他們超出付費計劃範圍，因而有此現象，要解決便需付費升級。

Amanda透過「河心」計劃保住性命，卻陷入另一個深淵，她被植入程式會無端說廣告標語，惹來同事及學生家長誤會，又終日昏睡，其實都是「河心」公司苛索金錢的藉口；「幸福」計劃要另外付費之外，也買不到快樂。此時Mike已騎虎難下，唯有做網上直播羞辱自己博取課金，最後正職也被辭退，「河心」還警告若Amanda懷孕，將額外收費。這一集不足一小時，每一幕卻看着一對苦命鴛鴦步向滅亡，除了看到編導鞭撻大企業貪婪，網絡直播倫理崩壞，同時也令觀衆反思：以高科技和源源金錢阻截生命的無常是否可行，還是順應天命，才不會帶來更深苦果？

〈白日夢飯店〉黑科技版《戲假情真》

對比〈凡夫俗女〉的悲慘，《走佬愛情鳥》伊莎雷爾（Issa Rae）、《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）與《尚氣與十環幫傳奇》林家珍（Awkwafina）合演的第3集〈白日夢飯店〉（Hotel Reverie），就笑中有淚。講述伊莎雷爾飾演的荷李活明星Brandy，參與經典浪漫黑白電影的重拍計劃，並結合AI人工智能科技，簡單來說就是以她的意識進入原著電影當中演出。經典電影涉及殺妻與禁忌之戀橋段，Brandy最初「演出」順利，其間電腦死機，被迫停留在戲中，其他角色經歷「時間停頓」，獨她跟愛瑪扮演的戲中女主角Dorothy能活動，兩人漸漸擦出愛火。這一集最妙的是Brandy在電影尾聲必須說出某句對白，方能讓現實中的軀體恢復意識；因為電腦死機，讓劇情走向大亂，卻在林家珍及其他工作人員合力底下，又巧妙地能拍出跟原著差不多的結局。這一集探討了一些電影行業的問題，譬如重拍經典的商業考慮，演員形象，性別和種族的角色轉移等。雖然AI佔了重要部分，但其中一個女孩參與創作，便不止一次提出要在編劇欄掛名，可是創作人的夫子自道？有評論指〈白日夢飯店〉的女同性戀像第3季的〈聖朱尼佩洛〉變奏，但戲中戲愛情是否更像活地亞倫（Woody Allen）的《戲假情真》，女影迷奇妙地走入大銀幕與男主角談情。

其實這一季《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）主演的第5集〈憶錄集〉（Euology）也是不錯的短篇，有機會再談。

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