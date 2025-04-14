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娛樂

《正面全裸》尼克卡特逝世 終年54歲

【明報專訊】曾演出《正面全裸》、《烈血的規條》等電影的性格演員尼克卡特（Nicky Katt）日前逝世，終年54歲；美媒Deadline及The Wrap從尼克的代表律師John Sloss方面確認噩耗，但未有披露其死因。

1970年5月在美國南達科他州出生的尼克卡特，童年開始參演多齣電視劇，成年後演出《甜心俏佳人》大衛基利（David E. Kelley）監製劇集《高校風雲》首3季，扮演一名最終贏得學生歡心的中學教師。尼克雖然不是擔正主角，又大多演反派及硬漢角色，譬如在祖舒密查（Joel Schumacher）執導的《殺戮時刻》飾演白人至上的種族主義者，在劇集《神探阿蒙》扮演兇殘警察，戲分不多，卻深受不少名導演青睞，其中《盜海豪情》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）、《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）、《奧本海默》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及《殺出個黎明》羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）均不止一次與尼克合作，尼克分別演出過蘇德堡執導的《正面全裸》、《至激雙雄》及《華麗後樂園》，連卡特早年作品《迷惘年代》與《愛在黎明前》，路蘭的《白夜追兇》、《蝙蝠俠: 黑夜之神》，還有洛迪格斯的《罪惡城》與《索女‧喪屍‧機關槍》等。他其餘的演出作品還包括《致命圈套》、《玩盡末世紀》、《強復者》及《末世魔煞》等。尼克近年淡出幕前，根據網上資料，最後演出是2018年的劇集《Casual》。

相關字詞﹕尼克卡特 正面全裸

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