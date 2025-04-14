明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

安藤櫻盼女兒愛周星馳《美人魚》 日本影后靠身體感受角色

【明報專訊】第49屆香港國際電影節放映日本影后安藤櫻的4部代表作，包括《0.5毫米》、《小偷家族》、《惡之地》及《100円的愛》，她更來港出席映後活動及名家講座，大受觀眾歡迎。獲獎無數的安藤櫻日前接受本地傳媒訪問，分享演戲心得，稱全靠身體來感受角色，又自言是周星馳的影迷，尤其喜歡《美人魚》及《西遊．降魔篇》，笑言：「希望女兒對美人魚的印象，不是迪士尼的美人魚，而是周星馳版本的美人魚。」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

安藤櫻可能是當代日本女星中拿下最多獎項，憑《怪物》、《小偷家族》在「日本奧斯卡」電影學院獎兩度封后；第三度來港的安藤櫻表示之前沒空外出，今次時間較充裕，已抽空逛街。

指香港電影有獨特氛圍

談到對香港電影的印象，她稱最喜歡香港導演王家衛、杜琪峯及周星馳，指三人風格不同，每次看他們的作品都有不同感受。安藤櫻表示香港電影有一種獨特氛圍，有種微妙的情色，但強調不是色情，而是有一種抑鬱，但又不會好傷感，擁有日本電影沒有的人類本能情緒，「我喜愛香港電影，不是用大腦理性分析的結果，而是因為電影掀動我的心」。她又說：「在日本，如果說喜歡王家衛的電影，會給人文青、有型的感覺；但其實我真的很喜歡周星馳的作品。」她稱當中最喜歡《美人魚》及《西遊．降魔篇》，「希望女兒對美人魚的印象，不是迪士尼的美人魚，而是周星馳版本的美人魚」。

問安藤櫻會否想挑戰港片的角色，「看香港電影時會很想進入戲中，如果有機會參演港片，當然會很期待，不過要具體說出想演什麽角色，就有點難……」她補充說：「比起日本，香港有更多密集的高樓大廈，如果能像蜘蛛俠一樣，在高樓大廈跳來跳去應該很有趣，但香港天氣很潮濕，跳躍過程中，面目應該會很猙獰吧！」

4片展現人生不同階段

今屆香港國際電影節放映安藤櫻4部舊作：《0.5毫米》、《小偷家族》、《惡之地》及《100円的愛》，她出席名家講座時會有什麽經驗跟香港影迷分享？她表示甚少機會談及舊作，也不擅長說話，所以準備工夫做了也沒用，屆時只能隨心，「見到熱情的觀眾，我會更加緊張，只希望自己站在台上能放鬆一點，好好控制情緒，分享多些感受」。

現年39歲的安藤櫻來自演藝世家，父親奧田瑛二、丈夫柄本佑均是演員。她的演出經驗豐富，拿過許多獎項，對於有何演戲心得？她即用電影節4部作品解說，「我會先努力理解角色，但不會只用自己的理解去詮釋角色，也會與工作人員及對手溝通，了解別人的想法。若有想不通的問題，會交給身體，在試演、排戲過程中，可以幫我找到答案」。她稱今次放映的4部舊作分別呈現她人生不同階段的身心狀態，故很感激導演為她拍下來。如《0.5毫米》是安藤櫻胞姊安藤桃子的作品，安藤櫻稱只有從小一起長大的親人，才能捕捉和發掘到她的特質。

至於《100円的愛 》，安藤櫻形容為運動電影，比起對白，改造身形更有助她詮釋角色。《小偷家族》是她當上媽媽後的首部作品，「當時生理上很大轉變，價值觀也是，是枝裕和導演根據我的情况修改了劇本，把我的感受寫進去」。《惡之地》則是她覺得對白最長、最難記的一部戲，她花了較多時間準備，也正正體驗她剛才所言，「試演、讀對白，身體就會有反應，就知道要如何演」。

生活演戲互相連繫

安藤櫻既是演員，也是人妻及母親，女兒快將8歲。她稱一身多職是辛苦，幸好多重身分亦有助演戲，「好多時在角色上所學到的東西，可以在現實中應用。相反，在現實中學到的事情，也能應用在角色上，兩者互相連繫」。

除了電影，安藤櫻近年亦主演電視劇，如大熱的《重啓人生》，她謙稱還是拍劇新丁，不過她很喜歡《重》的編劇笨蛋節奏的作品，稱故事表面上不現實，其實很寫實，她十分享受拍攝過程，「我所重視的東西，跟編劇的世界觀非常相似」。

相關字詞﹕美人魚 周星馳 香港國際電影節 安藤櫻

上 / 下一篇新聞