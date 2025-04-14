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娛樂

鍾柔美否認長期走堂 姚焯菲短訊賀炎明熹生日

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與吳若希昨日到沙田出席活動任表演嘉賓。鍾柔美早前被同學爆長期走堂，承認工作對學業確有影響，澄清沒有因工作經常走堂，「一直有返學，無走堂，可能我本身有社恐，返學打扮好低調，戴帽、口罩和眼鏡，不想被認得，做個普通學生，同學都好明白。這名同學可能見我在名單上，但見不到我才這樣說，其實我是見到這個同學，只不過對方見不到我，沒特別去澄清」。

姚焯菲透露暫未有定案在港還是海外升學，要和公司傾完方向再公布，強調一定會繼續讀書，「都想留港做多些工作，但要考慮哪裏讀書對我最好，以讀書行先」。炎明熹（Gigi）日前生日，姚焯菲和鍾柔美有傳短訊祝賀，更商討何時跟詹天文一齊食飯。Gigi稱踏入20歲感不知所措爆喊，姚焯菲說：「相信她是感動自己成長了，冇乜嘢嘅！（可擔心對方情緒？）她一向很正面，不太擔心，亦覺得大家都不用太擔心，Gigi只是比較感性，容易有很深感受，不是情緒有問題。」

吳若希自認年紀最大「師妹」

吳若希稱因遲過姚焯菲和鍾柔美簽約唱片公司，不是「一姐」而是年紀最大的「師妹」，又透露最近開始學彈鋼琴，圓小時無錢學琴願望，「在家練琴時，女兒經常指導我，希望有機會上台自彈自唱」。她計劃今年出新碟，重拾歌手身分。是否如王灝兒（JW）自資出歌，吳若希說：「吓！梗係唔使啦！點解要自己畀錢？公司幫我出嘛，還叫我勤力做番歌手，同公司合約長短沒有關係，我和JW不同唱片公司。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 吳若希 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel）

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