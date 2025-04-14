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娛樂

邱士縉騷肌伙邱傲然跳拉丁舞 柳應廷陳卓賢向方大同致敬

「禿鷹小組」開騷 Stanley透視曬肌跳辣身舞 邱傲然Rock爆舞台

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）和「大表哥」邱士縉（Stanley）舉行一連兩場《Wild and Gentle Live 2025》演唱會前晚假西九竹翠公園開鑼，4子穿上黑色服裝型格登場，獻唱小組歌《吃腐肉的鷹》揭序幕，再唱出樂隊RubberBand和Mr.的歌曲。之後各自solo，邱士縉換上黑色透視裝，大騷胸肌和腹肌，與舞蹈員跳辣身舞唱《Drunk In Love》，演繹陳奕迅《孤獨探戈》時，又與舞蹈藝員大跳拉丁舞，尾段邱傲然現身齊跳拉丁舞。穿黑色背心的邱傲然除去外套自彈結自唱《Alright》後說：「感謝天公作美，開騷前還下大雨。」

柳應廷擺烏龍嚇窒邱士縉

柳應廷在何卓彥口琴伴奏下唱出吳林峰《秋修》，再唱馮允謙《會再見的》，「我代表gentle，所以西裝骨骨，以上兩首歌都是我這一年經常聽的歌，之後兩首是自己歌，其中《不要活成自己討厭的模樣》是首次公開唱」。柳應廷唱罷行入後台，站在台邊等待出場的邱士縉有點愕然，問柳應廷：「點解返後台？」柳應廷才驚醒與邱士縉還有合作，打圓場說：「我走過來邀請你。」邱士縉在柳應廷結他伴奏下唱出自己新歌《無限回合》，接着柳應廷再與換上白衫登場的陳卓賢獻唱方大同版本《紅豆》致敬，陳卓賢再自彈自唱《Thank You Postman》等多首歌曲。

4子一起登場夾band掀高潮，唱出Solar《失魂》、謝霆鋒《活著Viva》等歌曲，最後選唱五月天《後來的我們》，柳應廷說：「是我們一些寄語，鷹小組好開心出了一首歌就已經開騷，多謝每一名觀眾支持，不知將來會否有機會再以這小隊開騷，但我們會用盡每分力做好這個騷。」安歌時，4子走落台與觀眾互動擊掌，引得全場觀眾興奮尖叫。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕Wild and Gentle Live 2025 邱士縉（Stanley） 邱傲然（Tiger） 柳應廷（Jer） MIRROR成員陳卓賢（Ian）

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